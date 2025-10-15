J. Moreno Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:32 Comenta Compartir

¿Cuántos huevos se necesitan para cocinar una tortilla para 200 personas? ¿Cuál es la temperatura exacta de una infusión antes de ser consumida por un espectador? Son algunas de las preguntas a las que intentará dar respuesta el concurso 'Cuánto, cuánto, cuánto', una divertida propuesta de La 1 para la noche de los sábados (22:00 horas) que recupera el espíritu de los grandes shows de la televisión. Al frente del programa está la cómica Eva Soriano (Reus, Tarragona, 35 años) que, junto a Aníbal Gómez, conduce este formato cuyo estreno fue seguido por un 10,6% de audiencia y cerca de un millón de seguidores.

–¿Qué pensó cuando le ofrecieron este gran 'show' televisivo para la noche de los sábados?

–Cuando me llegó el proyecto pensé: 'Claro que sí, es mi momento. ¿Por qué no?' Aunque no esté preparada yo siempre suelo decir que sí, aunque sea una locura, porque me parece que el hecho de poder enfrentarte a nuevos retos es donde está la magia de esta profesión. Dije que sí, pero vamos, a la primera.

–¿No le dio un poco de respeto que fuera una de las grandes apuestas de entretenimiento para esta temporada en TVE?

–No. O sea, me parece excitante y divertido. A mí me pone muy contenta que sea su apuesta fuerte de entretenimiento esta temporada y que TVE confíe tanto en Aníbal como en mi persona para poder desarrollar un transatlántico como es este programa.

–¿Cómo definiría 'Cuánto, cuánto, cuánto?

–Lo definiría como un concurso enorme, un gran 'show' en el que vamos a poder ver muchas pruebas: desde las más espectaculares a pruebas mucho más absurdas y mucho más pequeñas, pero siempre con el añadido de una gran dosis de humor, porque para eso estamos Aníbal y yo.

–Dicen que este nuevo programa recuerda a '¿Qué apostamos?'. ¿Se ven como los nuevos Ramón García y Ana Obregón?

–Pues sí, nosotros seríamos un poco Ana Obregón y Ramón García: yo me he comprado una capa y Aníbal se ha operado los pechos, entonces ya estamos preparados 'ready' para ser el Ramón y la Ana 2.0.

–Lo de la intuición, ¿cómo se le da?

–Tengo una intuición justa para sobrevivir. Quiero decir, yo creo que puedo intuir cosas y luego me doy cuenta que no, pero como el 90% de los humanos, supongo, ¿Soy intuitiva? Sí. ¿Lo soy de verdad? No lo soy. Yo digo, esto va a pasar, y de repente pasa todo lo contrario. Y digo: 'bueno, es que dentro de que pasara, podía pasar que no pasara'.

Espina clavada

–¿Era fan de aquellos grandes formatos? ¿Había alguno que no se perdía?

–Era súper fan de 'El juego de la oca'. A mí me fascinaba esa cosa de la jaula donde estaba la moto dando vueltas. Era una cosa que me encantaba ver.

–Esto de emitir programas que puedan reunir a familiares y amigos en torno a la televisión en esta época de consumo tan individualizado. ¿No es una tarea casi imposible en el año 2025?

–Creo que hay que intentarlo. Ahora mismo estamos en un momento en el que todos somos muy individualistas. Al final prima que estoy en mi casa, tengo dos minutos y me voy a poner una serie que tengo yo en una plataforma, pero creo que es bonito como revisitar ese lugar de: 'Ostras, que empieza el '¿Qué apostamos?' o 'El juego de la oca', y te juntas en el sofá con tus padres y con tu hermano para jugar con ellos en casa. No sé si se conseguirá, pero me parece un buen intento para volver a unir a toda la familia delante de la tele, o incluso con tus colegas en el sofá. Llevar unas pizzas y jugar al 'Cuánto, cuánto, cuánto'. Me parece que es una buena oportunidad para volver un poco a ser más humanos.

–¿Es de las que busca lo que dicen de usted en las redes sociales?

–A ver, no te lo voy a negar. Sí, seguramente me busque y vea cómo me ha puesto a caer la gente, pero bueno, creo que también eso forma parte de la miseria humana, el ver cómo te critican, el ver cómo hablan de ti. Ahora, ¿que le voy a dar la importancia que tiene? Sí. ¿Que me voy a juzgar y tal? Pues no, porque eso forma parte de mi carrera. Me llevan cancelando, amando y odiando desde que empecé a ser cómica. Si no quisiera estar expuesta me tendría que dedicar a otra cosa, entonces lo único que me queda es aceptar las críticas, y sobre todo si vienen siendo constructivas y con cierto cariño.

–En todos los programas que presenta la hemos visto cantar. ¿Es que tiene la espinita clavada de no haberse dedicado a la música?

–Al principio en este nuevo programa no voy a cantar, pero no voy a decepcionar a nadie. Espinita clavada con la música siempre la voy a tener. Ahora, nadie me dice que dentro de un año me monte un grupo de música, que puede pasar cualquier cosa, porque esta persona con la que están hablando es como un mono con un platillo. Yo antes era cómica, presentadora de radio y ahora presentadora de concursos. ¿Quién te dice a ti que dentro de dos años no soy Kylie Minogue?

Temas

Televisión