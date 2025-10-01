La 1, imparable: marca en septiembre sus mejores audiencias en 14 años y recupera el liderazgo matinal Antena 3 lidera por 14º mes consecutivo y deja a Telecinco en tercera posición con un 9,2% de cuota de pantalla, su peor arranque de temporada

J. Moreno Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:39

En televisión lo fácil es perder audiencia y lo más complicado es recuperarla. La 1 siguió con su trayectoria al alza e inició septiembre con un 11,6% de cuota de pantalla, lo que supone su mejor arranque de temporada en catorce años. La apuesta por una programación en directo, centrada en la actualidad política y social, llevó a la cadena pública a mejorar en 1,9 puntos los resultados en comparación con el mismo mes del año pasado. Mejoró en todas las franjas horarias, especialmente en la mañana (14%) con la dupla que forman 'La hora de La 1' y 'Mañaneros 360'.

Así, el espacio informativo presentado por Silvia Intxaurrondo marcó un 17,5% de 'share' y 315.000 espectadores en su emisión por La 1, es decir, su tercera mejor cuota histórica. Por su parte, el programa de Javier Ruiz y Adela González se llevó el 'trono' que les acredita como 'reyes de la mañana', un dominio que hasta unos años poseía Telecinco y Ana Rosa Quintana. 'Mañaneros 360' registró en septiembre su mejor dato: 14,5% de cuota y 434.000 seguidores. La 1 no conseguía una cuota tan alta en esa banda desde febrero de 2010.

También han debutado con éxito los cambios introducidos en la tarde de La 1. El nuevo formato 'Directo al grano', conducido por con Marta Flich y Gonzalo Miró, promedió en su primer mes un 10,6% y 870.000 espectadores, mejorando en 1,9 puntos el promedio que tenía la cadena en esa franja en los días laborables en la temporada anterior. La serie diaria 'Valle Salvaje' marcó máximo mensual desde su estreno (11,4% y 830.000) y 'Malas lenguas' en La 1, de Jesús Cintora, mejoró en 2,6 puntos su franja respecto a agosto. Pepa Bueno se estrenó en el 'Telediario 2' con un promedio de 1.309.000 televidentes y un 13,1%.

Sin embargo, Antena 3 sigue consolidándose como la televisión más vista de nuestro país con un 13% de cuota de pantalla; una mejoría de dos décimas en comparación con septiembre de 2024. En 'prime time' es imbatible gracias al arrastre que deja 'Pasapalabra' (20,7% y más de 1,6 millones de seguidores de media) al informativo de Vicente Vallés (18,9% y 1,9 millones de espectadores) o 'El hormiguero' de Pablo Motos (15,7%), que arrancó temporada volviendo a imponerse a 'La revuelta' de David Broncano (13%). 'La ruleta de la suerte' (22%), las noticias de Sandra Golpe (22,9%) o la serie diaria 'Sueños de libertad' (13,8%) también auparon a la cadena de Atresmedia a su liderazgo mensual.

En tercera posición, Telecinco (9,2%) continúa con su mala racha al arrancar su peor temporada histórica. El traslado de Joaquín Prat a las tardes con 'El tiempo justo' no le ha servido para mejorar los débiles datos que marca el canal en la franja vespertina. De nuevo, las fortalezas de Mediaset están en sus ofertas de siempre: el 'reality' de 'Supervivientes: All Stars' en su gala de los jueves (16,3% y 948.000) o el corazón de '¡De viernes!' (13,3% y 902.000). También regresó con buenos números la segunda edición de 'Bailando con las estrellas' (13% y 906.000).

El fútbol arrasa

En la parte baja de la tabla, La Sexta (5,9%) se impuso de nuevo a Cuatro (5,6%). La 2 subió ligeramente una décima de audiencia (3%). Además, Energy (2,4%), FDF (2,3%) y Trece (2%) encabezan el ranking de las cadenas TDT más vistas. El evento televisivo más visto del mes entre todas las televisiones generalistas fue el partido Turquía-España clasificatorio para el Mundial 2026, disputado el 7 de septiembre con 3.677.000 espectadores y un 32% de cuota en La 1.

Asimismo, según datos de la consultora Barlovento Comunicación, cada persona (sobre el universo de población de 47,1 millones) ha dedicado un promedio de 153 minutos (2 horas y 33 minutos) al día a ver la tele tradicional en septiembre, lo que supone seis minutos menos que el mismo periodo mensual del año pasado. Los grupos sociodemográficos que más tiempo consumen televisión al día son las mujeres (164 minutos) y los mayores de 64 años (299'). Por regiones, Asturias cuenta con las personas más fieles a la pequeña pantalla, a la que dedican 192' seguida de Galicia (173'). Por contra, en Baleares (128') y Navarra (123') son los territorios donde menos minutos se dedica a la tele.