Mira que lo intentamos, pero nos pareció insufrible. Yeso que en casa sentimos predilección por los perretes, quizá porque no compartimos la vida con uno. ... Son, de hecho, lo único interesante de 'Dog House', el programa que conduce Chenoa en el 'prime time' de los martes en La 1. La mecánica es sencilla: las familias acuden a un albergue canino en busca de un animal de compañía, los responsables del centro investigan un poco sus necesidades y exploran en su historia familiar y les muestran potencial animal para ver si hay conexión. Si la hay, se lo llevan y al final del espacio, el programa acude a los distintos hogares para comprobar si la adopción ha sido un éxito o no.

Lo dejamos cuando por el albergue habían pasado ya cuatro familias, preguntándonos quién había hecho el 'casting' –puede que fuera coincidencia, pero todos parecían provenir de idéntico estrato social– y cómo un programa así podía ser tan reiterativo y machacón. Lo dicho, los perretes, lo mejor.

Afortunadamente, la televisión ofrece hoy en día mil y una opciones. Saltamos a Filmin y ahí estaba 'Muy lejos', la ópera prima de Gerard Oms, rodada en Utrecht y protagonizada por un soberbio Mario Casas. Sobria y con una exquisita contención formal, la cinta, ambientada en los años de la última crisis, sigue los pasos de Sergio, un hincha del Espanyol, que acude a la ciudad con sus amigos y familiares a ver un partido de su equipo. Toca la hora de volver a casa, pero Sergio finge perder la cartera y su carné de identidad y deberá quedarse unos días. Con estos mimbres, Oms construye un relato en torno a la migración, pero también una historia acerca de la huida de la propia vida y de la búsqueda de la identidad. Fantástica.