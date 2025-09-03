El gran plató en el que todos quieren estar

«Es como volver a casa». El gran plató en el que se transforma Vitoria es el lugar predilecto en el que quieren estar todos ... los famosos del panorama televisivo. Es la sensación que coincidieron en transmitir ayer los protagonistas de los diferentes estrenos del FesTVal. Y lo dejaron patente en la alfombra naranja. Los actores Carlos Bardem, Marta Hazas, Fiorella Faltoyano y Manuela Velasco saludaron y se fotografiaron con un cálido público antes de la 'premiere' de 'La Agencia', nueva serie de Telecinco sobre el día a día de una firma de representantes de actores. «¡Hola a todos, que se oiga que esto está lleno de gente!», animó el integrante de la saga de los Bardem al concurrido respetable que abarrotó la entrada del Europa.

La de la interpretación es una profesión «muy jodida, recibes muchos 'no' y eso es muy difícil», advirtió el hermano de Javier Bardem. Con todo, confesó sentirse «muy feliz» con este nuevo proyecto. El productor del espacio, Daniel Écija –responsable de exitosos títulos como 'Los Serrano', 'Águila Roja', 'Médico de familia' o 'Periodistas'– enfatizó su adoración por el ciclo vitoriano. «Es una gozada venir a Vitoria, todo el mundo es muy amable, me gusta el carácter del norte. Es muy chulo tener un escaparate para los trabajos que se hacen en televisión», agregó Marta Hazas.

«Este festival es como volver a casa. Mi coche viene solo», apuntó el equipo de 'Las hijas de la criada', que también llenó de glamour el Europa. Verónica Sánchez se felicitó por lograr al fin el papel de «villana» en este drama. Una historia ambientada a principios del siglo XX que ofrece un retrato de la época a través de la saga familiar de los Valdés en un pazo gallego y en una Cuba de pasado colonial. Todo un «volantazo» en su carrera artística.

En esta adaptación televisiva de la novela de Sonsoles Ónega, que se estrenará en noviembre en Atresplayer, el elenco lo completan Alain Hernández, Carlota Baró o Martina Cariddi . Antonio Resines, Diego Martín y Alicia Rubio aportaron el toque de elegancia, entretenimiento y también gamberro al pase nocturno en la Avenida, igualmente hasta la bandera de gente. Ambos retratan en la serie 'Sin Gluten' (RTVE) la vida de una escuela de cocina desde una perspectiva cómica y social.