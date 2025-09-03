El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
Logo Patrocinio
Manuela Velasco broma con Enrique Gutiérrez en presencia de Carlos Bardem, Marta Hazas y Fiorella Faltoyano.

Ver 14 fotos
Manuela Velasco broma con Enrique Gutiérrez en presencia de Carlos Bardem, Marta Hazas y Fiorella Faltoyano. Igor Martín

El gran plató en el que todos quieren estar

Carlos Bardem, Verónica Sánchez y otros famosos brillan en la alfombra naranja con sus estrenos. «En Vitoria nos sentimos como en casa»

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:34

«Es como volver a casa». El gran plató en el que se transforma Vitoria es el lugar predilecto en el que quieren estar todos ... los famosos del panorama televisivo. Es la sensación que coincidieron en transmitir ayer los protagonistas de los diferentes estrenos del FesTVal. Y lo dejaron patente en la alfombra naranja. Los actores Carlos Bardem, Marta Hazas, Fiorella Faltoyano y Manuela Velasco saludaron y se fotografiaron con un cálido público antes de la 'premiere' de 'La Agencia', nueva serie de Telecinco sobre el día a día de una firma de representantes de actores. «¡Hola a todos, que se oiga que esto está lleno de gente!», animó el integrante de la saga de los Bardem al concurrido respetable que abarrotó la entrada del Europa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las protestas propalestinas obligan a adelantar el final de la etapa en Bilbao, que se queda sin ganador
  2. 2

    Detenido por violar en un piso de Galdakao a una chica con la que contactó en Bilbao
  3. 3 «Preferimos a los okupas a que vuelva el propietario del piso de Santutxu»
  4. 4

    En riesgo la inscripción de Laporte porque el Al-Nassr envió tarde la documentación
  5. 5

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  6. 6 Las protestas: Enekuri, El Vivero, Pike Bidea...
  7. 7 Así investigó Pablo Isla, próximo presidente de Nestlé, al CEO despedido por su romance oculto con una empleada
  8. 8

    «Cualquier día un ciclista nos atropella al poner el bidegorri en mitad de la acera»
  9. 9 «Estaba sentado en la terraza cuando vino corriendo a por mí con un cuchillo»
  10. 10

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El gran plató en el que todos quieren estar