Valeria Mazza y su marido degustaron un clásico vitoriano, Carlos Bardem cogió fuerzas con un café en el Gran Hotel Lakua y Verónica Sánchez y Carlota Baró se pusieron monas en el 'backstage' de maquillaje y peluquería. Rafa Gutiérrez y Gran Hotel Lakua
El 'Backstage' del FesTVal

Cena romántica en El Portalón

Valeria Mazza y su marido no olvidarán su velada en Vitoria. Verónica Sánchez y Carlota Baró lucieron una piel perfecta por un tratamiento de colágeno, mientras Inmaculada Casal visitaba la Catedral

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:22

La nueva serie del productor Daniel Écija hace comedia con la rutina de una agencia de representación de artistas. La ficción 'La Agencia' les dedica ... el primer plano porque son ellos los que manejan la apretadísima agenda de los intérpretes de turno. Así se entiende que la actriz Verónica Sánchez, que debía estar a las tres de la tarde en el Palacio Europa para presentar otro estreno, no supiera ayer ni cuándo ni dónde iba a poder echarse algo al cuerpo.

