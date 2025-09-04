Cena romántica en El Portalón

La nueva serie del productor Daniel Écija hace comedia con la rutina de una agencia de representación de artistas. La ficción 'La Agencia' les dedica ... el primer plano porque son ellos los que manejan la apretadísima agenda de los intérpretes de turno. Así se entiende que la actriz Verónica Sánchez, que debía estar a las tres de la tarde en el Palacio Europa para presentar otro estreno, no supiera ayer ni cuándo ni dónde iba a poder echarse algo al cuerpo.

Al final tanto ella como sus compañeras de 'Las Hijas de la Criada', Judith Fernández y Martina Cariddi –ésta última saltó a la fama por su papel adolescente en 'Élite'–, tiraron de buffet del Gran Hotel Lakua por ser la opción más rápida. Ensalada, pasta, pescado y/o carne y, de postre, fruta de temporada. Un menú completo, pero sin complicaciones.

Ampliar Carlota Baró. R. Gutiérrez

Suerte que entre compromisos, fotos y entrevistas antes pudieron relajarse «unos 45 minutos» en manos de las estilistas Fancy Moreno, Yesenia Cortijo y Hilari Vargas. Y es que, además de maquillarse y peinarse, se sometieron a un tratamiento de colágeno vegano que les dejó la piel «con mucho glow». Luminosa, como se lleva ahora. A la actriz Carlota Baró le vino especialmente bien esta sesión de mimos porque, según nos confesó, se había levantado a las cinco de la mañana en Madrid para poder llegar a tiempo a Vitoria.

Los banquetes Alain Hernández pasó la noche del martes en el KEA y Carlos Bardem y Marta Hazas en el Matxete

En realidad, los cuidados que ofrecen las estilistas vitorianas son de tantísima calidad que, durante el resto del año, otras estrellas también se ponen sus manos, como la escritora Eva García Sáenz de Urturi (presentará el sábado la adaptación de 'Kraken') y la humorista Sara Escudero, una de las protagonistas de 'Bailando con las estrellas'.

Un FesTVal de reencuentros

En cuanto al FesTVal, la que sí pudo exprimir más su paso por la capital alavesa fue la periodista Inmaculada Casal (mujer de la cantante María del Monte) que ayer hizo un 'tour' por la Catedral de Santa María para conocer el 'Abierto Por Obras'.

De la ciudad también disfrutó Alain Hernández, cómo no acompañado de su representante, Elvira Sánchez Gallego. Con la excusa de la promoción de su nuevo proyecto que adapta el libro de Sonsoles Onega pudo reencontrarse en el KEA con el director de cine vitoriano Iñaki Dorronsoro, que le dio uno de sus primeros papeles con la película 'Plan de fuga'.

Ampliar Javier Gutiérrez se pasó la jornada de taxi en taxi. R. Gutiérrez

Por su parte, los protagonistas de 'La Agencia', Javier Gutiérrez, Marta Hazas, Manuela Velasco, Carlos Bardem y Fiorella Faltoyano optaron por degustar otro clásico de la ciudad.

Las de la noche del martes eran sus únicas horas libres –el resto las pasaron de taxi en taxi–, así que se decidieron a descubrir los asados de Mikel y Txus Bilbao del restaurante Matxete, que acababa de abrir sus puertas tras un descanso vacacional. Mientras, la modelo Valeria Mazza se fue de cena romántica a El Portalón con su marido Alejandro Gravier.