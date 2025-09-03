El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bardem junto al resto del elenco de 'La agencia'.

Carlos Bardem: «Mi profesión es muy jodida, recibes muchos 'no' y eso es muy difícil»

El actor presenta en el FesTVal de Vitoria la serie 'La agencia', «dramedia» sobre una firma de representantes

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:25

El de la interpretación es un mundo muy complicado a nivel profesional. Lo ha querido poner de relieve el actor Carlos Bardem. «Nuestra profesión es ... muy jodida, tenemos que convivir constantemente con el 'no' y eso es muy difícil». El hermano de Javier Bardem ha realizado estas declaraciones este miércoles en el FesTVal de Vitoria, en el marco de la presentación de 'La agencia', serie sobre el día a día de una firma de representantes de actores.

