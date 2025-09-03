Carlos Bardem: «Mi profesión es muy jodida, recibes muchos 'no' y eso es muy difícil»

El de la interpretación es un mundo muy complicado a nivel profesional. Lo ha querido poner de relieve el actor Carlos Bardem. «Nuestra profesión es ... muy jodida, tenemos que convivir constantemente con el 'no' y eso es muy difícil». El hermano de Javier Bardem ha realizado estas declaraciones este miércoles en el FesTVal de Vitoria, en el marco de la presentación de 'La agencia', serie sobre el día a día de una firma de representantes de actores.

«No importa tu posición en la industria, recibes muchos 'no', tienes que lidiar con eso. Eso nos vuelve muy inseguros, empiezas a dudar de tu valía. Son los representantes los que están para acompañar en esos momentos y hacernos de psicólogos. Mi homenaje a ellos», ha dedicado a este colectivo profesional.

Esta producción de Telecinco, que se estrenará el próximo miércoles 10 septiembre a las 23.00 horas, cuenta también en su elenco con Marta Hazas, Javier Gutiérrez, Manuela Velasco y Fiorella Faltoyano, que también han participado en la puesta de largo desarrollada en el Palacio Europa de Vitoria. «He disfrutado muchísimo de esta aventura. Mi personaje, Matías, es muy agresivo y muy buen representante. No me suelen ofrecer comedia, me llaman para personajes malvados», ha declarado Bardem.

Javier Gutiérrez, otro de los integrantes del reparto, ha coincidido con Bardem. «Nuestra profesión es una auténtica tragedia, el índice de paro, y también hay mucho intrusismo. Es muy difícil, somos muchos y hay que estar preparado cuando llegue la oportunidad. Hay que estudiar, cultivarse y tener suerte», ha manifestado.

Apariciones de famosos

Con 134 episodios de entre 65-70 minutos, la serie cuenta con «ingredientes muy apetecibles» y «mezcla mucha humanidad, es divertida y entrañable», ha descrito Hazas, que la ha tildado de «dramedia». Y es que los actores Actores «se mueven por el drama y la comedia», ha apuntado Daniel écija, productor ejecutivo, que ha querido agradecer a Vitoria este festival». Uno de los alicientes de esta ficción es que cuenta con apariciones estelares de conocidos intérpretes como Ernesto Sevilla, José Coronado o Belén Rueda.

El trabajo busca «retratar la realidad de agentes de manera muy fiel, ha sido un trabajo muy delicado», ha apuntado Ghislain Barrois, director de la División de Cine, Ficción, Derechos y Distribución de Mediaset España.