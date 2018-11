Aitor Gabilondo: «Yo no quería matar a Fátima de 'El Príncipe'» El guionista Aitor Gabilondo. / R. C. - El interrogatorio seriéfilo - De pequeño estaba enganchado a 'V' y 'El coche fantástico'. Le gustaría ver a Tony Soprano cerrando un trato en las Rías Baixas con Nemo Bandeira. Tiene pendiente una serie sobre un futbolista adolescente transexual MIKEL LABASTIDA Domingo, 11 noviembre 2018, 00:17

En la parrilla conviven dos series que han salido de sus manos, 'La Verdad' (con César Benítez para Plano a Plano) y 'Vivir sin permiso' (idea suya para su nueva productora, Alea Media). Antes que estas, Aitor Gabilondo (San Sebastián, 44 años) logró éxitos rotundos como 'El Príncipe' y 'Allí abajo'. Citamos al guionista vasco, que ahora prepara la adaptación de 'Patria' para HBO y un nuevo título para Telecinco 'Madres', en esta sala de interrogatorios para que cuente sus filias y sus fobias en materia seriéfila.

- Se le acusa de serieadicto, ¿se declara culpable o inocente?

- Totalmente inocente. Mi única adicción es la tortilla de patatas.

- ¿Qué serie tuvo la culpa de que usted quisiera escribir series?

- 'Canción triste de Hill Street'.

- Y puestos a imaginar, ¿qué personaje le hubiese gustado crear?

- Lenny Belardo, el papa Pío XIII de 'The Young Pope'. ¡Vaya pelotas Sorrentino!

- Entre todos los que ha creado, ¿hay alguno del que esté especialmente orgulloso?

- En un capítulo de 'El Comisario' escribí un personaje episódico que interpretó Álex Angulo del que me siento especialmente orgulloso. Era un pobre viudo que trataba de vengarse de tres pijos que habían abusado de su hija, pero no lo conseguía del todo.

- Ya que estamos de confesiones, cuénteme qué decisión de guion le costó más tomar.

- Lo confieso: yo no quería matar a Fátima (Hiba Abouk), de 'El Príncipe'.

- Hubiese evitado muchas lágrimas. Por cierto, ¿a qué actor ficharía para realizar un 'remake' americano de 'El Príncipe'?

- Anthony LaPaglia sería un 'Fran' estupendo.

- ¿A qué protagonista de cualquier otro título invitaría a hacer un cameo en 'Vivir sin permiso'?

- Toni Soprano y Nemo Bandeira cerrando un trato en las Rías Baixas sería glorioso.

- Ya lo creo. ¿Qué es lo que cuesta más a la hora de escribir una serie?

- Contener la imaginación. A los guionistas se nos desbocan las cabezas a la mínima y luego no hay quien nos pare, ni quien pague nuestras ocurrencias.

- ¿Qué pasa en las series que luego nunca sucede en la vida real?

- En las series se puede repetir la toma hasta que te queda bien.

- Esa es una gran ventaja, sí. ¿Cuál ha sido su último atracón?

- No soy de enganches, pero me gustó mucho 'Manhunt: Unabomber'. La investigación lingüística que lleva a cabo el FBI para descubrir la identidad de Unabomber es muy original y sofisticada, y Paul Bettany logra mostrar la complejísima mente del protagonista sin trucos ni malabarismos.

- ¿Y qué título considera más sobrevalorado?

- Casi todas lo están un poquito últimamente, sobre todo las de pago, que como no tienen datos de audiencia se venden como obras maestras casi por sistema.

- No se moja...

- Diré 'Roma'. Me ponen nervioso las series que van de cultas y te quieren hacer creer que viéndolas estás aprendiendo historia, son las series 'Saber y Ganar', las series Wikipedia.

GUÍA PARA PRINCIPIANTES 'Manhunt: Unabomber. La serie narra la historia real de Ted Kaczynski, un hombre que aterrorizó a los americanos mediante el envío de una serie de cartas bomba. 'Canción triste de Hill Street'. Crónica de la vida cotidiana en una comisaría neoyorquina. 'Roma'. Superproducción televisiva sobre el imperio romano. 'The Young Pope'. Lenny Belardo, con menos de 50 años, acaba de ser nombrado Papa. 'Happy Valley'. Una sargento de policía con experiencia y muy trabajadora dirige un equipo de agentes en un valle rural de Yorkshire.

Saber irse «a tiempo»

- ¿Qué serie compraría para hacer un 'remake' patrio?

- Ninguna. Si ya está hecha, ¿para qué repetirla?

- Que se lo digan a 'Cheers'... En fin, ¿a qué estaba enganchado cuando era niño?

- A 'V' y a 'El coche fantástico', entre otras. Me encantaban sus aventuras. ¡Las vivía en carne propia!

- ¿Y qué otras producciones míticas han sido referencias en alguno de sus trabajos?

- 'The Shield' fue una buena inspiración para 'El Príncipe'.

- ¿Con qué personaje de una serie se iría de viaje?

- Me sentiría muy seguro viajando con Catherine, la protagonista de 'Happy Valley'. Me parece una gran mujer.

«'Patria' no me presiona, me presiono yo por estar a la altura de mis expectativas»

- Fue guionista de 'Periodistas', ¿cuánto le debía aquella serie a Lou Grant?

- Lou Grant nos enseñó que la noticia también podía perseguir al periodista hasta... el decorado. Nosotros todavía teníamos menos dinero para exteriores que Lou.

- ¿Alguna espinita clavada que aún se pueda remediar?

- En 2010 empecé a mover una miniserie sobre un futbolista adolescente transexual, pero nadie la quiere.

- Suena bien. ¿Tiene presión por adaptar un título de tanto éxito como 'Patria'?

- 'Patria' no me presiona, me presiono yo. Me esfuerzo por estar a la altura de mis propias expectativas y no decepcionarme a mí mismo.

- ¿Tiene algún otro libro en mente adaptable?

- Ninguno en estos momentos.

- ¿Qué final de serie le indignó más?

- Los peores finales son los que llegan tarde. Hay que saber irse a tiempo.