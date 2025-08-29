Voces de la tierra

Tras una etapa de grandes cambios marcada por el cese de Treviño como titular y el nombramiento de Roberto Ugarte como nuevo director general, la ... Euskadiko Orkestra ensancha su mirada con nuevos argumentos de «lucha, de denuncia y resistencia, relatos de tránsito y de un final, de sueño y despertar». Propone una temporada más densa que luminosa, sin apenas resquicios para un clasicismo del que Haydn se erige como único representante. A cambio, grandes obras sinfónicas de los siglos XIX y XX afloran entre sus doce programas, con escapadas a la contemporánea que revisten de modernidad el conjunto.

Ampliar Bomsori. B. Barczyk

Es esa apuesta por la intensidad y la novedad lo que destaca en la temporada, dando lugar a combinaciones singulares: la Cuarta de Schmidt junto a la n° 83 de Haydn y 'Never Give Up' de Fazil Say (un concierto para violonchelo y orquesta compuesto para la que será su intérprete, Camille Thomas); la Cuarta de Bruckner junto a las 'Variaciones Sinfónicas' de Franck; 'Muerte y transfiguración' de Strauss junto a 'Noche de Walpurgis' de Mendelssohn; un estreno de Ibarrondo rodeado de obras rusas de Glinka, Chaikovski (Bomsori al violín) y Musorgski. Los matices vascos se ampliarán con las presencias de Arriaga, Sorozábal y Bernaola, además de un Ravel ineludible en el año de su 150 aniversario. Su ambiciosa 'Daphnis et Chloé', desbordante pero sutil, se escuchará en el primer programa de la temporada con Stefan Blunier al frente y (salvo en Vitoria) las voces de Landarbaso Abesbatza.

Recomendaciones para la temporada de la Euskadiko Orkestra Berlioz: Herminie. Ravel: 'Daphnis et Chloé'. Miren Urbieta-Vega, soprano. Landarbaso Abestatza (salvo en Vitoria). Stefan Blunier, director. 29 de septiembre (Vitoria) y 4 de octubre (Bilbao).

Haydn: Sinfonía n° 83. Say: 'Never give up'. Schmidt: Sinfonía n° 4. Camille Thomas, violonchelo. Katharina Müllner, directora. 11 de noviembre (Vitoria) y 14 (Bilbao).

Arriaga: 'Los esclavos felices'. Obertura. Strauss: 'Cuatro últimos lieder'. Brahms: Sinfonía n° 4. Rachel Willis-Sørensen, soprano. Jaime Martín, director. 13 de enero (Vitoria) y 16 (Bilbao).

Glinka: 'Ruslán y Liudmila'. Chaikovski: Concierto para violín. Ibarrondo: 'Guernica' (estreno). Musorgski/Ravel: 'Cuadros de una exposición'. Bomsori, violín. Dirige Ana Mª Patiño. 27 de enero (Vitoria) y 28 (Bilbao).

Schumann: Concierto para violonchelo. Respighi: 'Fuentes de Roma'. 'Pinos de Roma'. Johannes Moser, violonchelo. Riccardo Frizza, director. 14 de marzo (Bilbao) y 17 (Vitoria).

Liadov: 'El lago encantado'. Rachmaninov: Concierto para piano n° 3. Bartók: Concierto para orquesta. Nikolai Lugansky, piano. Juraj Valcuha, dtor. 13 de abril (Vitoria) y 15 (Bilbao).

Bernaola: Abestiak. Saint-Saëns: 'La nuit'. Mendelssohn: 'Sueño de una noche de verano'. Elena Sancho, soprano. Marifé Nogales, mezzo. Vocalia Taldea. Dirige F. López-Ferrer. 25-5 (Vitoria) y 27 (Bilbao).

Funciones: Euskalduna (Bilbao) Conservatorio Jesús Guridi (Vitoria), 19.30 horas.

El de Ciboure será también uno de los protagonistas en el intercambio de la orquesta con la Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Si la centuria vasca viajará a Barcelona con la 'Alborada del gracioso' unida a Sorozábal y la Quinta de Mahler, la catalana devolverá la visita culminando con el 'Bolero' un programa compuesto por Debussy, Mompou, Gerhard, Albéniz y una obra recién estrenada de Miquel Oliu. Luz y lucimiento, diversidad y vanguardia estrechamente unidas. Tampoco faltarán la exuberancia y el virtuosismo volcánico que garantizan los terceros conciertos para piano de Rachmaninov y de Prokofiev, afrontados respectivamente por dos solistas de fuste como Nikolai Lugansky y Boris Giltburg, así como el lirismo inherente al 'Concierto para violonchelo' de Schumann (con Johannes Moser), la fantasía de 'El lago encantado' de Liadov, los vivos colores del 'Concierto para orquesta' de Bartók o los aromas nocturnos de 'La nuit' de Saint-Saëns y el 'Sueño de una noche de verano' de Mendelssohn.

Voces de la tierra como las de Miren Urbieta-Vega, Sofía Esparza, Elena Sancho Pereg y Marifé Nogales reforzarán el compromiso de la orquesta con las intérpretes vascas, a las que se sumará Marta Zabaleta al piano. Por lo demás, tres mujeres directoras (Katharina Müllner, Joana Carneiro y Ana María Patiño) figuran en una nómina de invitados que aúna los regresos de Riccardo Frizza, Juraj Valcuha y Michal Nesterowicz e importantes debuts. Entre estos destacan los del alemán Alexander Liebreich (de Bach a Mendelssohn) y el cántabro Jaime Martín, que además tendrá en sus manos uno de los programas más clásicos de la temporada: la obertura de 'Los esclavos felices' de Arriaga seguida de los 'Cuatro últimos lieder' de Strauss (con la suntuosa voz de Rachel Willis-Sørensen) y la Cuarta de Brahms. Nuevos nombres para unas músicas que seguirán envolviendo y conmoviendo.