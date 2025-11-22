Guillermo Gómez Muñoz Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:01 Comenta Compartir

«Acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto». La RAE contempla otras dos acepciones. Sin embargo, ninguna ... se refiere específicamente al cambio de un régimen político por otro. En el contexto español, además, el término es prácticamente el nombre propio con el que aludimos a un hecho histórico concreto: el salto de la dictadura franquista a la democracia. El vocablo procede del latino 'transitio', un derivado del verbo 'transire', del que obtenemos en castellano 'transir' (morir), presente aún en expresiones como 'está transido de frío'. El 'transire' latino está formado por el prefijo 'trans' (de un lado a otro) y el verbo 'ir'. Un uso contemporáneo, influencia del inglés, ha dado el verbo 'transicionar', empleado por las personas transgénero para aludir al cambio del sexo biológico al género sentido.

Nuestra transición política cumple 50 años y su relato triunfal de convivencia y entendimiento vive sus horas más bajas. Quizás sea porque necesite de una actualización o porque los políticos actuales sean cortos de miras. Sea como fuere, conviene de vez en cuando ponerle velitas a la santa Transición para cerciorarse de que nuestra democracia está atada y bien atada. No vaya a ser que, el día menos pensado, preguntemos por ella y nos contesten, al otro lado de la línea telefónica, que ni está ni se la espera.

