Cajón de letras

Transición

Guillermo Gómez Muñoz

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

«Acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto». La RAE contempla otras dos acepciones. Sin embargo, ninguna ... se refiere específicamente al cambio de un régimen político por otro. En el contexto español, además, el término es prácticamente el nombre propio con el que aludimos a un hecho histórico concreto: el salto de la dictadura franquista a la democracia. El vocablo procede del latino 'transitio', un derivado del verbo 'transire', del que obtenemos en castellano 'transir' (morir), presente aún en expresiones como 'está transido de frío'. El 'transire' latino está formado por el prefijo 'trans' (de un lado a otro) y el verbo 'ir'. Un uso contemporáneo, influencia del inglés, ha dado el verbo 'transicionar', empleado por las personas transgénero para aludir al cambio del sexo biológico al género sentido.

