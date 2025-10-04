El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sholeh Wolpé es autora, traductora y editora de poesía. E. C.
Sholeh Wolpé: memoria de una maleta con el asa rota

Golpe a golpe. ·

La autora iraní, que dejó su país con trece años, convoca a los demonios de todos los exilios en sus memorias en verso

Carlos Aganzo

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:06

Nosotros, que marchamos de casa adolescentes, / niños que cruzamos fronteras y fuimos despedazados / por mil lenguas dentadas, / nosotros, que llevamos heridas que florecen / bajo la ... piel cicatrizada, / ¿en quiénes nos hemos convertido?» Esto escribe la poeta iraní Sholeh Wolpé en su poema 'Cuenta II', incluido en sus «memorias en verso» 'Ábaco de la pérdida', cuya versión bilingüe en inglés/español se publica este otoño bajo el sello de Visor. Una pregunta a sí misma, y a los millones de personas que viven un exilio prolongado en el tiempo, a la que añade la enunciación concreta de lo perdido: «Me fui de casa a los trece. / No había vivido lo suficiente / como para saber no amar. / Casa era el mar Caspio, los bazares bulliciosos, / el aroma del kebab y el arroz, los almuerzos / de los viernes, los picnics junto a los arroyos. / Nunca quise irme tan lejos».

