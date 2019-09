Zinemaldia De 'Patria' a Houllebecq Elena Irureta y Ane Gabarain, protagonistas de 'Patria'. San Sebastián desvelará las primeras imágenes de la adaptación de la novela de Fernando Aramburu OSKAR BELATEGUI Sábado, 14 septiembre 2019, 01:40

Bittori, la viuda del Txato, y Miren, la mujer de Joxian, cobrarán vida el próximo 21 de septiembre en el Zinemaldia. La esperadísima adaptación televisiva de 'Patria' desvelará las primera imágenes tras un rodaje de veinte semanas en el País Vasco y Madrid. Elena Irureta y Ane Gabarain dan vida a las dos madres coraje protagonistas de la novela de Fernando Aramburu, que HBO ha llevado a la pantalla en una serie que llega después de un éxito literario sin precedentes.

Otra de las series que se verán en San Sebastián es 'Vida perfecta', dirigida por Leticia Dolera y objeto de polémica después del despido de la actriz Aina Clotet al quedarse embarazada. El Velódromo de Anoeta acogerá la proyección de los ocho capítulos de esta ficción de Movistar sobre tres mujeres que atraviesan una crisis vital.

San Sebastián también ofrecerá dosis diarias de glamour, aunque sin llegar al aluvión de estrellas del año pasado. Han confirmado su presencia, entre otros, Kristen Stewart, Sam Neill, Javier Bardem, Laetitia Casta, Ricardo Darín, Gael García Bernal, Valeria Golino, Catherine McCormack y Tim Roth.

Película sorpresa

Otros dos rostros populares no muy habituados a las alfombras rojas también se dejarán ver en el hotel María Cristina: el escritor Michel Houellebecq, que se interpreta a sí mismo en 'Thalasso' (sección oficial), y el exministro griego Yanis Varoufakis, cuyo libro ha inspirado 'Adults in the Room' ('Comportarse como adultos'), de Costa-Gavras.

El director y guionista irlandés Neil Jordan presidirá el jurado oficial. Estará acompañado por las actrices Bárbara Lennie y Mercedes Morán, los productores Pablo Cruz y Katriel Schori y la directora de fotografía Lisabi Fridell. José Luis Rebordinos ha recuperado la vieja costumbre de programar una película sorpresa, que los cinéfilos en redes sociales aventuran que será 'Joker', León de Oro en Venecia. Por augurar, hasta algunos aseguran que Brad Pitt, de promoción con 'Ad Astra', se dejará caer por La Concha.