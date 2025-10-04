El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Félix Maraña entrevista a Pablo Guerrero en Pamplona en 1972.
Pablo Guerrero

Félix Maraña

Félix Maraña

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:06

Pablo Guerrero (1946–2025) ha sido un músico que define el mejor tiempo de la expresión cantada de la poesía, canto que alentó la venida ... de la democracia y la libertad. Pero no era tan sólo eso. Su música era música enraizada en lo popular y su poesía era poesía dispuesta para entender los grandes problemas de la sociedad de su tiempo, de las aspiraciones el corazón y de la belleza de la Naturaleza. Los cantautores fueron durante los decenios de 1960 y 1970, incluso un tiempo posterior, la voz de las verdades elementales, cuya expresión se armonizaba de cierta dulzura, para alivio de la realidad, dura, espesa y oscura del franquismo.

