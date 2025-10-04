El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Una escena del 'Otelo' que ha abierto la temporada del Teatro Real. Javier del Real
Música

La ópera bajo el escrutinio

Ni 'Otelo' ni 'Carmen' son inocuas, pero el velo de contemporaneidad puede desembocar en una forma puritana de censura

Joseba Lopezortega

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:06

Comenta

El Teatro Real ha abierto temporada con una reposición del 'Otelo' de Verdi, título que ha vuelto a suscitar interesantes cuestiones. Una, recordar la vieja ... práctica del 'blackface', o embetunado de la piel de un tenor blanco para asumir de esa guisa el papel del moro de Venecia. Oscurecer la piel es un recurso anacrónico e inaceptable desde nuestra óptica; sin embargo, en Shakespeare y, en menor medida, en la reinterpretación de Verdi y Boito, el componente racial es de suma importancia, porque acentúa la inseguridad del protagonista, militar y cincuentón, en su amor con una veneciana de clase alta a la que dobla en edad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica por una bandera del Athletic en una comunidad de vecinos de Madrid: «Nos han obligado a quitarla de la ventana»
  2. 2

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  3. 3

    Peinado copia sin citar pasajes completos de una revista jurídica para llevar a Begoña Gómez ante el jurado
  4. 4

    Se elevan a doce las denuncias contra la libertad sexual en el campamento de Bernedo
  5. 5

    «Estamos desesperados por los continuos incendios en contenedores en la calle»
  6. 6 Los cinco cocineros vascos elegidos entre los mejores del mundo según The Best Chef Awards 2025
  7. 7

    Uno de cada cinco adjudicatarios de una VPO de alquiler en Euskadi la rechaza
  8. 8 La cesión de Djaló en Catar se tuerce: relegado a la Copa y sin apenas minutos en las grandes citas
  9. 9

    Francia investiga dos muertes por un brote de listerioris en quesos vendidos también en Euskadi
  10. 10

    Los primeros cimarrones criados en la costa vasca se los comerán en Japón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La ópera bajo el escrutinio

La ópera bajo el escrutinio