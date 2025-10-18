El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ovidi Montllor, Alicia Sánchez y Lola Gaos en 'Furtivos' (1975), de José Luis Borau. Flixolé

Medio siglo de 'Furtivos', la película que remató a Franco

Cine ·

Hace 50 años, José Luis Borau inauguró la Transición con una fábula que dinamitaba la imagen de España como «un bosque en paz» acuñada por el dictador

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:02

Comenta

'Furtivos' hizo millonario a José Luis Borau. Costó 12 millones de pesetas y recaudó 400, que fueron en su mayor parte al bolsillo del ... realizador maño, que por algo figuraba como director, coguionista, productor, distribuidor y actor. Ganó tanto dinero que se compró una casa en Los Ángeles y otra en Madrid, un majestuoso caserón cerca de Plaza Castilla que había pertenecido a Orson Welles. El filme permaneció en la cartelera madrileña ocho meses y ganó la Concha de Oro en San Sebastián dos semanas después de su estreno, el 8 de septiembre de 1975. Fue la primera película desde el final de la Guerra Civil que llegó a las salas sin la preceptiva licencia de exhibición, que le fue otorgada cuatro días después del estreno.

