La protagonista de la novela de Andrés Neuman 'Hasta que empieza a brillar' es María Moliner, aquella mujer diccionario que construyó el esqueleto del idioma ... castellano, trabajando en el interior de las palabras y dando vida, significado y función a su contenido y representación. Inmaculada de la Fuente escribió una biografía de Moliner ('El exilio interior. La vida de María Moliner'), un clásico del género biográfico. La Biblioteca Nacional le rendirá homenaje el 18 de marzo.

Todo ello explica la permanente actualidad del pensamiento y el magisterio de María Moliner, aquella joven de Paniza (1900-1981) que llevó a cabo una tarea que en otras culturas es obra de uno o varios equipos de lingüistas, de filólogos, de etnógrafos y pedagogos a un tiempo. Ella lo hizo sola, acompañada de todos los inconvenientes que el tiempo y la falta de medios ponían a su paso, pero no se arredró y supo ir confeccionando su Diccionario ficha a ficha, documento a documento, sin recreos, sin descanso y llevando a cabo, además, todas las tareas que el tiempo le había asignado por ser madre y esposa en hogar humilde.

Son muchas las ediciones del Diccionario de Moliner, que lleva el nombre inconfundible de su autora, que se han publicado. Aunque siempre es mejor pararse en la primera, aquella que ella revisó y sometió a la Academia, si bien la academia no supo y no quiso considerar aquella obra ingente llena de valores, los mismos que proporcionaba el uso del idioma, pero que no habían sido advertidos o valorados por las eminencias del tiempo. Es recurrente advertir que aquellos académicos, de expresión solemne, no admitieron que una obra de signo universal tenía méritos para que su autora se sentara en alguno de aquellos sillones que inmortalizaba y agradecía la tarea de una mujer que vivió austeramente, pegada a las fichas de trabajo y aspirando a dar al idioma el esplendor y lucidez que necesita para perdurar.

Lo dijo solemnemente García Márquez: María Moliner «escribió el diccionario más completo, útil y divertido de la lengua castellana». Se cumplen ahora 125 años del nacimiento de aquella mujer que con tesón e inteligencia construyó un diccionario, que lleva su nombre y la mirada de quienes saben apreciar una tarea de lucidez, sentido histórico y proyección de futuro.