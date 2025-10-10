El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:53

El Genio del Mal vive en una isla que ignoran los mapas, en lo alto de un castillo situado sobre una ladera que ningún camino ... propiamente dicho se atreve a escalar. El castillo del Genio del Mal es vasto, sólido y frío, y cuenta con muchas habitaciones que miran a poniente, en donde, acariciando a su gato, el Genio del Mal mira ponerse el sol, todo sangre. Sobre el aspecto del Genio del Mal hay disparidad de opiniones: la operadora que le atiende cuando hay quejas de la operatividad del wifi habla de una voz exquisita, bien equilibrada; el jardinero que le va tres meses al mes para recortar la selva (infestada de monstruos venenosos) alrededor del castillo, lo describe de baja estatura, más bien delgado, indiscutiblemente calvo; el que habla de dedos huesudos, y del topacio y la amatista en las sortijas, es el capitán de la fragata que trae los suministros, y que en realidad sólo ha podido verle de lejos; el famoso destello asesino de los ojos se basa en cuatro o cinco fotografías sin autoría.

