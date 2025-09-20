Todos los libros

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Miguel González San Martín

Miguel González San Martín

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:00

Cuando era niño imaginaba la maravilla de vivir, como un amigo que tuve, en la trastienda del local donde su padre vendía tebeos. Me parecía ... un privilegio insuperable tenerlos a mano recién salidos a la venta, cada semana. Imaginaba el placer de seguir las aventuras de los personajes desde que se conocieron. Recuerdo una tarde en que otro amigo trajo a mi casa un tocadiscos de pilas y puso varias canciones de los conjuntos de moda. Qué maravilla también, me pareció, ponerlos una y otra vez, cuando uno quisiera, a todas horas.

