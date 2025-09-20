El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El escritor cubano Leonardo Padura. AFP
Las críticas de la semana

Leonardo Padura y el exilio interior

Novela.

Una vez más, el escritor cubano levanta acta del desnorte dramático de su propia generación, nacida con la Revolución

Iñaki Ezkerra

Iñaki Ezkerra

Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:46

Leonardo Padura representa un caso particular y nada estereotipado de escritor. Es un disidente del régimen cubano, pero sigue viviendo en Cuba, donde mantiene con ... ese régimen una relación paradójica que le ha hecho acreedor de las más destempladas críticas y reproches. Por un lado, el gobierno de la isla no solo le tolera sino que -según sus detractores- le ha convertido en beneficiario de ciertas prebendas que le hacen la vida más que soportable. Por otro lado, no se priva en ninguna de sus novelas de ir levantando la más demoledora acta notarial de las fisuras, las lacras y las miserias de ese sistema heredero del castrismo agónico que hoy se parapeta tras la desprestigiada máscara de Miguel Díaz-Canel. En su pecado iría también su penitencia. A la vez que dicho régimen le consiente, le censura esas novelas que le han dado prestigio internacional y en las que ha convertido su exilio interior y su tristeza ante la sórdida y descarnada realidad cubana en un doloroso, estilístico y magistral manierismo que ha constituido una verdadera poética del desengaño y sus señas de identidad.

