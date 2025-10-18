El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tallón construye un relato que se lee como un thriller. A. Pérez Meca / E.P.
Las críticas de la semana

Juan Tallón o teología de la prisa

Sátira ·

Una novela que se lee de un tirón sobre el actual vértigo de la vida urbana y la incapacidad para gestionar nuestro tiempo

Iñaki Ezkerra

Iñaki Ezkerra

Sábado, 18 de octubre 2025, 19:25

Comenta

La distinción entre el concepto de 'lo urgente' y el de 'lo importante' que formuló en su día Dwight D. Eisenhower lo convirtió en un ... apóstol contemporáneo de la llamada 'gestión del tiempo' y dio lugar a una suerte de método -'la matriz de Eisenhower'- que establece cuatro combinaciones prácticas para catalogar las tareas tanto excepcionales como cotidianas que reclaman nuestra atención y esfuerzo: las que son urgentes e importantes, las que son importantes pero no urgentes, las que son urgentes pero no importantes y las que carecen tanto de urgencia como de importancia. Es esa canónica y utilitaria clasificación la que subyace bajo la trama argumental de 'Mil cosas', la nueva entrega narrativa del escritor orensano Juan Tallón. Los personajes de esta breve novela viven absorbidos por la vorágine estresante de la vida actual en una metrópoli y ven cómo esta se hace más insufrible gracias a que no saben diferenciar entre esas categorías que el antiguo presidente de los Estados Unidos establecía en su famosa y celebrada tabla.

