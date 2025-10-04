El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una madre y sus dos hijos pequeños huyen a pie de Gaza entre los escombros en noviembre de 2023. Fotos: UNRWA
Imágenes que valen por mil telediarios

'Gaza a través de sus ojos'. ·

La exposición fotográfica del Thyssen permite empatizar mejor con una tragedia con muchos ángulos

Eduardo Laporte

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:06

Contemplar viene del latín: con (junto, con)/templum (templo). Es decir, observar dentro de un espacio delimitado, pues el templum era un lugar destinado específicamente ... para el culto. Los cuatro lados del televisor apenas permiten esa función contemplativa. Vemos imágenes en movimiento pero no nos llegan a lo más profundo, al alma. Para eso está el arte, la pintura, también la fotografía. E incluso el fotoperiodismo, que combina información sobre los conflictos que marcan la agenda política sin renunciar a una carga poética, esa que hace que dicha información nos conmueva. Nos remueva. Y eso sucede con las 27 fotografías expuestas en el hall del Museo Thyssen-Bornemysza y que muestran sin paños calientes, pero sin caer en la pornografía emocional, las distintas capas del dolor que componen el mapa de los horrores que se padece, desde hace dos años, en la Franja de Gaza.

