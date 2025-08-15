El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
María Hervás, Ignacio Mateos, Raúl Prieto, Fran Cantos, Álex García y Martiño Rivas interpretaron 'Jauría' en su estreno en 2019.
Entre la realidad y la ficción

La hora de la verdad

El estreno de 'Jauría' en 2019, antes de la sentencia definitiva del caso de La Manada, provocó una gran controversia, pero la obra ganó el Max y ha vuelto al escenario con otro elenco

Teresa Abajo

Teresa Abajo

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:55

Si una obra de teatro ha sido juzgada antes de verla es 'Jauría', que transcurre en buena medida en una sala de vistas. La idea ... de llevar a escena el caso de La Manada sonaba mal a mucha gente en enero de 2019, cuando aún no se había dictado la sentencia definitiva: la condena inicial a nueve años de prisión por un delito calificado como abuso sexual había sido recurrida. Las críticas llegaban desde sectores conservadores y también desde el feminismo, les acusaban de hacer espectáculo con una herida sin cicatrizar. ¿Demasiado pronto? ¿Cuál sería el momento de abordar una violación grupal que había removido conciencias, con miles de personas que expresaban su indignación en las calles?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la joven de 28 años que fue rescatada en la playa de Laga el lunes
  2. 2

    «No nos dejan tener mucho contacto con Yeray»
  3. 3

    Ertzainas custodian en Vitoria a un enfermo de tuberculosis para evitar que se escape
  4. 4

    «No tengo problema en pedir disculpas: los pueblos del sur son extraordinarios»
  5. 5

    Registros históricos de temperatura en Bilbao en puertas de la Semana Grande
  6. 6

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  7. 7 Una de los mejores helados artesanos de Bilbao aterriza en los supermercados Eroski
  8. 8

    Dos detenidos y dos heridos en una pelea multitudinaria de madrugada en Bolueta
  9. 9

    El obispo atribuye la caída de la natalidad a «la libertad sin límites» de los jóvenes
  10. 10

    Las comparsas insisten en defender a los manteros frente a la Policía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La hora de la verdad

La hora de la verdad