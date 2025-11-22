Grises moscas

Cuando murió el dictador yo tenía 15 años y cursaba COU en el colegio de los maristas de la plaza Nueva de Bilbao. Debido al ... luto nacional los curas nos soltaron a la calle. Por el Casco Viejo patrullaban grupos de grises (la temible policía armada) que nos miraban moscas, ya que se nos notaba cara de celebración, pero sin alboroto ni grito alguno.

Por aquel entonces leía mucho y con precocidad de monstruito. Ya había descubierto a Borges y a Kafka y en ese año 1975, entre bastantes otros libros, me encandilaron las comedias bárbaras y 'Divinas palabras', de Valle-Inclán. Durante el verano, leí con la intensidad irrepetible con que se lee en la adolescencia 'El cuarteto de Alejandría', de Lawrence Durrell y la melancólica novela de Hemingway 'Al otro lado del río y entre los árboles'. También una novela corta que me fascinó: 'El enano', de Pär Lagerkvist, que he cometido el error de releer.

Al cine iba muchísimo. Todas las semanas al Cine Club Universitario (en la sala del Santiago Apóstol) donde podía ver espléndidos títulos clásicos como 'A sangre fría' o 'La fiera de mi niña', pero también ladrillos de Glauber Rocha, Ruy Guerra, Dusan Makavejev o Miklós Jancsó. De los numerosos estrenos, cito solo tres: 'El hombre que pudo reinar', que me encantó; 'Barry Lyndon' a tan corta edad me pareció bonita, sin más, y hoy quizá es la película que prefiero de Kubrick; y al poco de morir Franco llegó a las pantallas 'Tiburón', como a modo de alegoría con final feliz.

Una gozosa consecuencia del final de la dictadura y del proceso de transición fue el ocaso de la censura cinematográfica en 1976. Llegaban las películas prohibidas y se celebró una larga fiesta cinéfila. Se estrenó 'El último tango en París', 'Amarcord' o 'Saló', también 'Emmanuelle', con su erotismo al buen gusto burgués y mala como el sebo (sin desmerecer a Sylvia Kristel), solo por citar algunas entre tantas. Los nuevos cines Astoria 2 y 3 abrieron sus puertas con 'La naranja mecánica' y la horrenda 'Tommy'.