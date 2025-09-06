El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Manuel Sacristán Luzón, en 1963. V. s.

La filosofía y la coherencia vivida

Manuel Sacristán Luzón. Su obra editorial, magisterio universitario y militancia política han inspirado a generaciones de pensadoresy activistas

Daniel Reboredo

Daniel Reboredo

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:32

Aunque no especialmente célebre en España, la figura de Manuel Sacristán Luzón es esencial para comprender el desarrollo de la filosofía (no solo la marxista) ... y la historia de un momento concreto del país: la segunda mitad del siglo XX. La relación de cineastas, escritores, místicos, pintores y poetas españoles a lo largo del tiempo es envidiable, pero no ocurre lo mismo en el campo de la filosofía. Por eso desconcierta y sorprende que no se reivindique con empecinamiento, la estatura intelectual de uno de sus más insignes pensadores, el mencionado Sacristán, estudiante de Derecho y Filosofía en la Universidad de Barcelona y de lógica matemática y filosofía de la ciencia en Münster, traductor de Antonio Gramsci, Willard Van Orman Quine, Mario Bunge, Karl Marx, Friedrich Engels, etc.; luchador antifranquista desde actitudes y posturas comunistas democráticas (PSUC-PCE) durante más de dos décadas; copartícipe de la creación del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona; impulsor, creador y participante en diferentes publicaciones periódicas de carácter político-cultural (Qvadrante, Cuadernos de Cultura Catalana, Nuevos Horizontes, Laye, Materiales, Mientras Tanto); editor y traductor para diferentes editoriales; crítico opositor contra la URSS y el Pacto de Varsovia en la Primavera de Praga; activista antinuclear en los años 70 y 80 del pasado siglo; defensor del ecologismo y del feminismo; contestatario detractor del estalinismo; pacifista y antimilitarista; etc. y ya en el campo docente, enérgico batallador en la pugna de los profesores no numerarios (él lo fue en las Facultades de Filosofía y Letras -Fundamentos de Filosofía- y Económicas -Metodología de las Ciencias- de la Universidad de Barcelona, antes de conseguir la Cátedra de Metodología de las Ciencias Sociales en la misma Universidad) y de los de secundaria y elemento activo en la creación de la federación de enseñanza de Comisiones Obreras.

