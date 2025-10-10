El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cajón de letras

Eunuco

Guillermo Gómez Muñoz

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:53

Comenta

La palabra «eunuco», empleada despectivamente para burlarse de la poca hombría del aludido, parece restringirse cada vez más a su significado originario, «hombre castrado», y ... a su ocupación histórica, la vigilancia del harén. Sin embargo, el uso despectivo y con tintes homófobos, con el sentido de «hombre poco viril, afeminado», no se ha desterrado aún, y el presidente argentino, Javier Milei, nos ofrecía ejemplos de ello hace unos meses, aludiendo a un gobernador de la oposición como «burro eunuco».

