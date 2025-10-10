Guillermo Gómez Muñoz Viernes, 10 de octubre 2025, 23:53 Comenta Compartir

La palabra «eunuco», empleada despectivamente para burlarse de la poca hombría del aludido, parece restringirse cada vez más a su significado originario, «hombre castrado», y ... a su ocupación histórica, la vigilancia del harén. Sin embargo, el uso despectivo y con tintes homófobos, con el sentido de «hombre poco viril, afeminado», no se ha desterrado aún, y el presidente argentino, Javier Milei, nos ofrecía ejemplos de ello hace unos meses, aludiendo a un gobernador de la oposición como «burro eunuco».

La etimología de la palabra nos traslada a la lengua helena ('eunoûchos'). Si bien el inicio de la misma recuerda al 'eu' griego con valor de 'bueno', presente en 'eutanasia' (buena muerte) o 'evangelio' (buena nueva), nada más lejos de la realidad. «Eunuco» está formado por 'euné' (cama) y 'échein' (guardar). En definitiva, el que guarda la cama (de las mujeres) de los accesos ilícitos. El empleo de eunucos para estos menesteres fue habitual en las cortes imperiales de occidente y de oriente, en las que algunos de estos personajes alcanzaron puestos de gran influencia, por su cercanía a los emperadores. Este fenómeno castrador tuvo también su versión artística, los 'castrati' (plural italiano), cantantes castrados en la infancia para conservar su timbre agudo. El último, Alessandro Moreschi, falleció en 1922. Hace dos telediarios.

