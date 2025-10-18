El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En su despacho, con una mesa recia y vetusta, destacaba la fotografía con su esposa, Ángeles de Castro. Fotos: Fundación Miguel Delibes

Encuentro con Miguel Delibes en su casa

Museo en Valladolid ·

Recrean su salón, su despacho y su dormitorio en un espacio para el recuerdo

Carlos Aganzo

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:02

Recibía en una mecedora, en un rincón del salón junto a la ventana. Un salón que presidía el retrato gigante de John Ulbricht, con un ... joven Delibes de mirada larga de cazador que escribe, y que guardaba la serie casi completa de la colección de Áncora & Delfín. Escribía en una mesa tan recia como vetusta, cuyas grietas la hacían parecer un árbol doméstico. Con la fotografía, en el despacho, de su esposa, Ángeles de Castro, que le dejó viudo a perpetuidad cuando murió, a los cincuenta años, y su famoso retrato de 'Señora de rojo sobre fondo gris', de Eduardo García Benito. Y los libros que se regalaban y se dedicaban mutuamente en los años de juventud. Dormía en una cama austera, casi frailuna, con una mesilla de mimbre… y una estantería repleta de libros, por si acaso.

