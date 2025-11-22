El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Gabriel Celaya.
Tiempo de libertad

La efervescencia

Iñaki Ezkerra

Iñaki Ezkerra

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:00

La muerte de Franco se caracterizó por la efervescencia cultural del país. Ya en los años previos habían empezado a llegar libros prohibidos o hasta ... entonces fuera de nuestro alcance. La Ley de Prensa del 66 de Fraga propició una situación arbitraria de media tolerancia. Fue el tiempo de las revistas hoy míticas ('Cuadernos para el Diálogo', 'Cuadernos de Ruedo Ibérico', 'Triunfo'...) que iban de la democracia cristiana a la izquierda o, como 'Ajoblanco', a la contracultura libertaria, y que andaban entre perseguidas y mal vistas por el régimen. Fue también el tiempo de los tenderetes en la calle donde te topabas con 'El Libro Rojo' de Mao y otras joyas infumables. Recuerdo que compré en un puesto un libro que se titulaba 'El goce de la histérica' y que era un decepcionante galimatías lacaniano del que no entendí nada. Como desquite de ese chasco compré muchos poemarios de los autores del exilio publicados por la editorial Losada de Buenos Aires.

