Con Miguel Delibes y Rafael Alberti, en El Escorial en 1991. EFE

Unos diarios 'anticomplacientes'

Eduardo Laporte

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:49

Está la autocomplacencia, esa capacidad para ponerse a uno mismo medallitas, merecidas o no, y luego la anticomplacencia, neologismo que la RAE no recoge pero ... que ayuda a definir el tono que impregna los diarios de Rosa Chacel. Porque fue anticomplaciente con los demás pero también con ella misma, como señala Elena Medel en el prólogo de la compilación de toda la obra íntima que ha publicado Seix Barral en un solo tomo de 1.107 páginas. Una actitud en lucha que se mantiene en el ciclo diarístico escrito originalmente bajo nombre de 'Alcancía' (forma arcaica de llamar a la hucha), pero también, como apunta la poeta Medel, en sus novelas, ensayos, poemas y memorias. A menudo leemos críticas a su propia obra, «porque mis cosas se dice que son demasiado profundas».

Espacios grises

