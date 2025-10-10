El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La compañía Mucha Muchacha actuará en el Teatro Barakaldo el 22 de noviembre dentro de la programación de Dantzaldia.
Danza

La danza que deja huella

Gracias a festivales como Dantzaldia y el BAD, en Bilbao conocemos el trabajo de artistas que ganan premios nacionales

Elena Sierra

Elena Sierra

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:52

Comenta

La trayectoria del bailarín y coreógrafo Guillermo Weickert acaba de ser reconocida con el Premio Nacional de Danza en la modalidad de Creación. Y la ... de su colega Janet Novás también, para ella ha sido el premio en Interpretación. Los galardones, y seguramente más los de este tipo -menudo apellido que llevan, suena grande, ¿no?- siempre son una alegría para quienes los reciben, claro. Lo son también para las personas que les siguen los pasos, que disfrutan con sus trabajos. Y yo diría que hay otro motivo de alegría para el público de un punto del mapa como Bilbao: el hecho de que a estos dos artistas hayamos podido verlos actuar aquí mismo.

