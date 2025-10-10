La creación africana

África ha sido una víctima recurrente. Como si se tratara de un solar despoblado, su territorio se troceó con absoluta arbitrariedad en la Conferencia de ... Berlín de 1885 generando numerosos conflictos que aún perviven. A lo largo del siglo XX, la literatura y el cine difundieron una interpretación reduccionista, muy injusta, heredera de la mentalidad colonial que aún emite sus últimos estertores. No hemos sabido qué es verdaderamente África porque predominaba el poderoso condicionante del estereotipo y, a menudo, no hemos querido ir más allá.

El escritor nigeriano Dipo Faloyin evidenciaba ese simplismo en 'África no es un país', su último libro. Afortunadamente, la visión ha variado. Ahora, Espacio Marzana nos ofrece un acercamientomuy limitado, pero sugerente, a su realidad múltiple, rica y compleja, a través de la exposición 'Plástica mozambiqueña', protagonizada por las esculturas de Joâo Donato y las pinturas de Moisés Ernesto Matsinhe, conocido como Butcheca. La muestra permanecerá abierta hasta el 7 de noviembre.

Este inusual acercamiento a la vanguardia creativa de uno de los países más pobres del Hemisferio Sur tiene un tercer protagonista en Jesús Ahedo, divulgador del arte africano en Bilbao a través de su ya desaparecido proyecto Kalao. Durante varios años, el exgalerista mostró el trabajo de autores senegaleses, burkinabeses y congoleños, entre otras nacionalidades, guiado por su concepto del arte «como emoción, sin necesidad de guía ni traductor» y la idea de que «el arte contemporáneo no es un patrimonio de Occidente».

La creación en la periferia del mercado global goza de mayor visibilidad en los últimos años. El Anatsui se halla entre las figuras más cotizadas procedentes del continente e, incluso, el Museo Guggenheim posee una de sus piezas, un tapiz de grandes dimensiones construido a partir del reciclaje y ensamblaje de objetos de consumo. El ghanés Amoako Boafo y la etíope Julie Mehretu también son mencionados entre aquellos que gozan de mayor proyección internacional y la Bienal de Dakar como el evento más importante en el que se pulsa el estado de la plástica contemporánea.

'Plástica mozambiqueña' Butcheca y Donato Dónde: Espacio Marzana.

Fecha: Hasta el 7 de noviembre.

Apoyo a los artistas locales

El apoyo de los centros culturales europeos radicados en Maputo, la capital, resulta imprescindible para apoyar al colectivo artístico local, que carece de la protección de la Administración pública. Mozambique ejemplifica muchos de los males africanos. El país sufre la pobreza estructural y las consecuencias de una guerra de liberación, seguida de otra contienda civil y una insurrección yihadista en el norte del territorio. Además, se trata de uno de los más afectados por el cambio climático.

La cita de Marzana refleja un trabajo ligado a la figuración, aunque no a su vertiente más realista. Ambos comparten una trayectoria autodidacta, aunque sus obras se antojan la confluencia de influencias muy diversas. Donato ha explicado que la muerte accidental de un hijo lo condujo hasta el arte y en su presentación en Bilbao sugiere una narrativa en torno al drama de Palestina con pequeñas arquitecturas o composiciones dotadas de cierto simbolismo ceremonial. Las pinturas de Butcheca proponen también escenas complejas casi monocromas y de aliento onírico en las que confluyen diversos personajes apenas esbozados.

La atmósfera artística mozambiqueña parece vibrante, según la experiencia de Ahedo. El Núcleo de Arte, institución creada durante el dominio portugués para dar a conocer la estética europea, se ha convertido en la entidad más veterana, aunque también han surgido otras iniciativas como la Escuela Nacional de Artes Visuales o el Instituto Superior de Arte y Cultura. Tal y como él explica, el arte de la antigua colonia lusa ha evolucionado desde los años sesenta y setenta, cuando estaba concebido como una herramienta del sentimiento nacionalista y revolucionario local, hasta el momento presente, mucho más plural formal y conceptualmente.