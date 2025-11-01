El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Compendio fúnebre para criar malvas

Guillermo Gómez Muñoz

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:22

Comenta

Hace unas semanas falleció un escritor de barrio, conocido apenas por sus seres queridos, pero de cierto prestigio en círculos iconoclastas del pijoprogresismo menos selecto. ... Ha dejado viuda; aunque, como no estaban casados ni arrejuntados de hecho, sus allegados no saben si el nuevo título se aplica de oficio u oficiosamente. Ella, sin embargo, no duda. Obsesionada desde la infancia con la etimología, se refugia desde el deceso en étimos y evoluciones, tratando de esquivar al fantasma que se empeña en acostarse en la ribera derecha de su cama. A quien, titubeante, le da el pésame, lo convence de que «viuda» procede del latín ('vidua') y, abriendo el 'Cantar de Mío Cid', le muestra la primera vez que se documentó en romance: un arcaico 'bibda'. «Su evolución al castellano fue sencilla», comenta. «Sufrió ese fenómeno evolutivo de sonoridad cancerígena: la metátesis, el cambio de posición de los sonidos hasta dar el actual 'viuda'».

