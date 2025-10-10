El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Busto de un hombre marroquí en terracota, con el tocado típico de la gente del Rif (1700). Fotos: Museo Marítimo Nacional de Greenwich
Historia

Códigos de conducta a rajatabla

Los barcos piratas se regían por normas igualitarias y participativas

Luisa Idoate

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:53

Aunque el cine y la literatura los pinten anárquicos, los barcos piratas no vivían en el caos porque sus tripulantes se jugaban la vida. Mantenían ... un orden justo y eficaz para evitar disputas internas y facilitar el éxito de las operaciones. Se organizaban de forma democrática: un hombre, un voto. Con pequeñas variaciones, todos establecían el reparto del botín, las indemnizaciones por lesiones y mutilaciones, y la elección y el cambio de los mandos. El capitán vivía sometido a escrutinio; se le validaba o rechazaba por mayoría y se le destituía si su trabajo defraudaba. Dependían unos de otros y se guardaban las espaldas. El respeto y la confianza eran esenciales, y se castigaba aquello que los socavase.

Códigos de conducta a rajatabla