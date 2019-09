Zinemaldia Clásicos modernos de ocho horas de duración Susan Sarandon protagoniza 'Blackbird', filme inaugural. O. BELATEGUI Sábado, 14 septiembre 2019, 01:40

La tradición establece que las películas de inauguración y clausura de San Sebastián no suelen resultar memorables, aunque al menos sirven para traer estrellas a las galas. Este año Susan Sarandon, Kate Winslet, Mia Wasikowska y Sam Neill (solo viene este último) protagonizan 'Blackbird', la historia de una enferma terminal que desea poner fin a su sufrimiento. Dirige Roger Michell, autor de la taquillera Notting Hill' y la maravillosa 'Le Week-End'. Para la clausura se ha elegido 'The Song of Names', drama del canadiense François Girard con Tim Roth, Catherine McCormack y Clive Owen. El filme arranca con el estallido de la II Guerra Mundial y sigue a un niño de nueve años que se encariña de su hermano recién adoptado, un prodigio del violín que acaba de llegar a Londres como refugiado judío de origen polaco.

Para los más cinéfilos, Tabakalera acogerá la proyección de las versiones restauradas de tres clásicos modernos: 'Mishima', de Paul Schrader; 'El ladrón de caballos', de Tian Zhuangzhuang, y 'Sátántangó', de Béla Tarr, esta última de 450 minutos de duración.

La venta de entradas arranca mañana domingo a partir de las 9 horas en las taquillas del Kursaal y las webs del festival y Kutxabank. Como todos los años, volarán en minutos.