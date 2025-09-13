El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Antonio de la Torre y Bárbara Lennie son hermanos y buzos industriales en 'Los tigres', película a concurso de Alberto Rodríguez. El Correo

El cine español más esperado

Sección oficial Alberto Rodríguez regresa por partida doble con una película y una serie

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:03

Hace ya 25 años que Alberto Rodríguez estrenó en San Sebastián su ópera prima, 'El factor Pilgrim', codirigida junto a Santi Amodeo. Desde entonces ha ... presentado trabajos como '7 vírgenes', 'La isla mínima' (ganadora de 10 Goyas), 'El hombre de las mil caras' y 'Modelo 77'. Este año regresa por partida doble. Compite en la sección oficial con un largometraje, 'Los Tigres', y exhibe fuera de concurso 'Anatomía de un instante', una serie de cuatro episodios basada en el libro de Javier Cercas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic
  2. 2

    Así se inunda Bizkaia: 8.000 vecinos en riesgo por las mareas extremas en la Ría
  3. 3

    Águila Solitaria, el asceta que lleva 20 años aislado del mundo en un valle de La Rioja
  4. 4

    «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  5. 5

    ¿Podrá jugar Laporte la Champions con el Athletic?
  6. 6

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  7. 7 Laporte ya entrena junto a sus compañeros en Lezama
  8. 8 Los tardeos de Bilbao prenden la mecha a una nueva temporada con novedades: más fiestas y locales que se apuntan a la moda
  9. 9

    El horrible concierto de Estrella Morente en Getxo Folk... hasta la sexta canción
  10. 10

    Las lesiones golpean al Arsenal a pocos días de su visita a Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El cine español más esperado

El cine español más esperado