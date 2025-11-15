El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Antonio Muñoz Molina. Blanca Millez
La mirada

Chupahuesos

Miguel González San Martín

Miguel González San Martín

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:00

Comenta

Escribe Muñoz Molina sobre la memoria del hambre que nos dejó la generación de nuestros padres. El escritor es de mi quinta, nunca mejor dicho ... porque lo vi en el cuartel de Araca, o creí verlo entre tantos que se le parecían, desmañados con aquellos tres cuartos. Lo contó en 'Ardor guerrero', aquellas páginas que se sostenían tan bien, una por una, con un tópico de tradición oral. Todas las páginas de Muñoz Molina son buenas, lo digo con la relativa autoridad de quien ha leído todos sus libros y no se pierde sus artículos.

