Más cencerro

New York, New York is a wonderful town!», cantaban a coro Frank Sinatra, Gene Kelly y Jules Munshin, tres marineros de la Navy con un ... único día de permiso para ver la Gran Manzana en 'Un día en Nueva York'. La inagotable, contradictoria y genuina NYC, la ciudad que solo se parece a sí misma, era un buen tema para el programa de Ja! Festival (completo en jafestival.com), máxime al darse las efemérides en este 2025 de dos célebres iconos culturales que son tan neoyorquinos como la Estatua de la Libertad, Central Park o los puestos de perritos calientes a la entrada del Madison. Me refiero al centenario de la revista 'The New Yorker' y los cincuenta años del programa de televisión 'Saturday Night Live'.

'New York State of Mind', cantaba Billy Joel. Cuando pisas el asfalto de Nueva York por primera vez crees que te va a resultar familiar porque ya lo has visto en infinidad de películas y fotografías. Y así es, pero no del todo; hay algo más. Sentirte inmerso en sus calles tiene algo de iniciático y propio para cada persona, porque Nueva York es un universo, pero también un estado de la mente, particular y quizá intransferible. Para tratar de todo ello contaremos con Virginia Feito y Enric González, que conocen bien NYC. Y si se pierden por El Bronx, los guiará el moderador Bruno Pardo Porto.

Dos directores de museo, Miguel Zugaza y Miren Arzalluz, moderados por César Coca, dialogarán en un acto que hemos titulado 'El museo que nunca duerme' sobre el magnetismo artístico que ostenta NYC, así como el impacto que pueden tener los cambios políticos y culturales impulsados en Estados Unidos por la Administración Trump.

Es probable que Miguel Aizpuru, que entrevistará a Kirmen Uribe, le pregunte si un chico de Ondarroa como él, nacido en 1970 en el seno de una familia de pescadores, imaginó en algún momento que ganaría el Premio Nacional de Narrativa (por su novela 'Bilbao-New York-Bilbao'), viviría en Nueva York dando clase en la universidad y 'The New Yorker' le publicaría un poema. Uno de los neoyorquinos que nos visita (en realidad nació en New Jersey, pero bueno) es el artista gráfico Peter Kuper, colaborador habitual de 'The New Yorker', que acaba de publicar con Astiberri 'Insectívoros'. También era asiduo en TNY el gran artista que protagoniza nuestra exposición de este año: 'Saul Steinberg, el signo errante'. Y Javier Jaén en Metro Bilbao con las ilustraciones que publicó así mismo en TNY.

El semanario 'The New Yorker' es tan prestigioso como los cuentos de Truman Capote o el sándwich de langosta de un tugurio de Times Square. Fundado en 1925 por el genial excéntrico Harold Ross, era indispensable hacernos eco de su centenario, ya que el humor, junto al rigor y la calidad, define la personalidad editorial de la mítica revista. La lista de autores que han publicado cuentos, artículos o arte gráfico en sus páginas es inabarcable. Marta Fernández y Rodrigo Fresán, especialistas en literatura norteamericana y neoyorquinos por devoción, repasarán algunos de esos nombres, así como hitos y anécdotas de la historia de la revista del dandi con monóculo.

Una portada de TNY que me hace mucha gracia es la de Marcellus Hall del dedo de Dios que expulsa a Adán y Eva del paraíso (Manhattan) y los manda por el puente a Brooklyn. Y vía Brooklyn llegamos a uno de los invitados principales de esta edición y 'new yorker' de pura cepa: Jonathan Lethem. El autor de la célebre novela 'Huérfanos de Brooklyn' tiene además nuevo libro: 'Brooklyn, una novela criminal'. Mucho Brooklyn. Será entrevistado por Mara Faye Lethem, su hermana.

El sábado 11 de octubre de 1975, 'Saturday Night Live', ideado y dirigido por Lorne Michaels, emitió su primer programa en directo en la cadena NBC. Cada sábado durante medio siglo, SNL ha demostrado que la calidad es una aplicación tanto del talento como del trabajo. Sus hilarantes, imaginativos, libres y muy políticamente incorrectos 'sketches' se realizan en riguroso directo y con público en el plató. El estrés es máximo: los guionistas no saben hasta el último momento cuáles se emiten y los actores cambian de escenario a un ritmo frenético. Los anfitriones de cada programa y las actuaciones musicales son los otros puntos fuertes: Mick Jagger, Tina Turner o Taylor Swift, entre muchísimos. La temporada 50 ha sido una demoledora sátira contra Trump. Nacho Vigalondo y Antonio Castelo mostrarán algunos de sus momentos favoritos, entre los que estará sin duda el hilarante 'sketch' 'More Cowbell': 'Más cencerro'.