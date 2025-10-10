El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Espada de gala (1837) entregada al capitán Robert Gore tras su éxito contra los piratas en el estrecho de Malaca. Museo Marítimo Nacional de Greenwich
Historia

Capitanas de armas tomar

Carisma. ·

Grace O'Malley, Anne Bonny, Mary Read, Ching Shih y Rachel Wall fueron famosas y temidas piratas

Luisa Idoate

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:53

Aunque se veta a las mujeres en los barcos piratas, hay capitanas legendarias. Canciones, leyendas y poemas gaélicos recuerdan los combates de Grace O'Malley ( ... 1535-1603). El oficio le viene de familia. Pertenece a un clan de Connaught (Irlanda) que cobra impuestos a quienes pescan en sus aguas y lo complementa con el asalto a buques. Ella continúa la tradición junto a su esposo, Donald O'Flaherty, con quien se casa en 1546 y tiene tres hijos. Es una mujer práctica: al quedar viuda, se desposa con Richard Burke para ampliar el negocio con más tierras y propiedades. Da a luz a su cuarto hijo, Tibóid, mientras combate en alta mar contra piratas argelinos. Descansa en la bodega con el recién nacido. Pero es tal su carisma que la reclaman en cubierta para enardecer a la tripulación porque su cabellera roja intimida allí donde aparece. Sus ataques traen de cabeza a la corona inglesa, que secuestra a sus hijos y la emplaza a negociar. Lo hace. Se cita con Isabel I. Hablan en latín: ni ella sabe inglés, ni la monarca gaélico. Hay trato. A cambio de liberar a sus hijos, O'Malley combatirá la piratería contra Inglaterra. En 1577 el diputado de Irlanda Henry Sidney describe «la fortaleza de su coraje», al mando de tres galeras y 200 combatientes, y la considera «la mujer más célebre de todas las costas de Irlanda».

Capitanas de armas tomar