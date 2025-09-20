El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Talentos. Compuso casi 400 canciones además de crear obras de arte, poemarios y películas. Toni Garriga/EFE
Lecturas

Aute sigue mirando al horizonte desde el malecón

En el quinto aniversario de su muerte, dos biografías repasan el legado de un artista «total» e «infinito» que tuvo que vencer su miedo a los escenarios

Joseba Martín

Joseba Martín

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:00

El niño que miraba el mar' es, casualmente, el título del primer capítulo de los dos libros que se han publicado este año sobre la ... vida, obra y milagros de Luis Eduardo Aute. La frase tiene que ver con la fotografía que le sacó su padre, Gumersindo Aute Junquera, a aquel niño de dos años que miraba al horizonte desde el malecón de Manila. Luis Eduardo vino al mundo en la capital de Filipinas tras aquellos años en que la ciudad había sido devastada por los japoneses para ceder después al asedio estadounidense. Y esa imagen se asocia a otra tomada unos 60 años después por la hija de ese niño en otro malecón, el de La Habana, una ciudad muy querida por el cantautor, pintor y cineasta; la foto de la infancia y la de madurez se unieron en una sola en la portada de su último disco de estudio, titulado, cómo no, 'El niño que miraba el mar' (2012).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Buceadores de la Armada explosionan una bomba en la playa de Ereaga
  2. 2

    Los inquilinos del inmueble de Mazarredo, «horrorizados por tener que irse para que hagan un hotel»
  3. 3

    La empresa Fundiciones Palacio de Basauri anuncia el cierre a su plantilla
  4. 4 Detenidos dos menores en Getxo por asaltar a un grupo de chavales y disparar a uno con una pistola de balines
  5. 5

    Condenan a tres años a un entrenador por agresión sexual a 4 niñas en Barakaldo
  6. 6

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico
  7. 7

    Euskalmet activa el aviso amarillo por precipitaciones muy intensas este sábado en Bizkaia
  8. 8 Finalizan las retenciones en la A-8 tras el choque entre seis vehículos en Muskiz
  9. 9

    La brecha de ingresos entre pensionistas y jóvenes en Euskadi es de 350 euros al mes
  10. 10

    El viraje comercial de la Plaza Moyúa: de Michael Kors a Misako

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Aute sigue mirando al horizonte desde el malecón

Aute sigue mirando al horizonte desde el malecón