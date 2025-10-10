El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Documentos. 'El bombardeo de Argel, 27 de agosto de 1816' (1836), de George Chambers, con los barcos británicos en primer plano. 'Historia general de los piratas' (1725) de Charles Johnson. Museo Marítimo Nacional de Greenwich
Historia

Atrapados entre la realidad y la ficción

Pîratas, bucaneros y corsarios. ·

Su vida entre los siglos XVII y XIX rompe con los estereotipos alimentados por la literatura y el cine

Luisa Idoate

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:37

Rebeldes, malhablados, blasfemos, bebedores, indisciplinados, toscos y crueles. Así eran los piratas en los siglos XVII y XVIII. Y las piratas, que también las hubo. ... No eran los jóvenes idealistas, caballerosos, valientes y justicieros de las novelas románticas. Ni pícaros ingeniosos con ropajes exóticos. Tampoco enterraban tesoros marcados con una X en los mapas. Eran avezados lobos de mar con un oficio duro y arriesgado: asaltar barcos y robar cargamentos. Unos morían en combate; otros, en la horca; y algunos se enriquecían y hasta se reinsertaban y brillaban en la sociedad. Hasta el 4 de enero, la exposición 'Pirates' (Piratas), del Museo Marítimo Nacional de Greenwich (Reino Unido), desmonta los tópicos que arrastran. Y demuestra que las vidas de estos hombres y mujeres eclipsan a las imaginadas por Hollywood.

