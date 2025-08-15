El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Asdrúbal Hernández y el iceberg

Los relatos del autor vizcaíno, fallecido este año, dibujan escenas de pareja que muestran una mínima parte de lo que ocurre

Jon Kortazar

Jon Kortazar

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:55

A veces, en mis clases, los alumnos preguntan por la posteridad de un escritor. Otras veces hablamos de autores que en su tiempo fueron olvidados, ... pero que con el tiempo obtuvieron mejor fortuna. Siempre que sale ese tema, les comento que la fortuna literaria tiene muchas caras, que es caprichosa, que no todo depende de la escritura misma. Y que entre obra y mercado existen relaciones que no sabemos definir. Entonces les hablo de Asdrúbal Hernández (1958-2025), un autor de Galdakao, para mí estimable, pero poco conocido, a pesar de una obra distinguida: 'Juego de parejas', que se editó en 2003 y que fue prologada por Javier Tomeo.

Espacios grises

