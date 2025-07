Juan Bas Sábado, 12 de julio 2025, 02:50 Comenta Compartir

Retomo esta breve serie de columnas estivales sobre autores y obras que me parecen sobrevalorados por la crítica o el favor del público. El año ... pasado la tuve que interrumpir porque me fracturé el cuello del húmero (suena a cogote de bárbaro antiguo). Es probable que el leñazo que me di fuera un castigo de los dioses tutelares de la 'nouvelle vague' por denostar a la vaca sagrada Godard en el primer artículo.

¿De verdad alguien piensa que 'Anora' merecía el Oscar a la mejor película este año? Cierto es que las demás nominadas tampoco eran para echar cohetes, pero aun así… La película no está mal, pero de ahí al Oscar máximo me parece que media más trecho que el que tuvieron que hacer los beduinos de Lawrence de Arabia para tomar Áqaba por detrás. Se la califica de ejemplo de conseguida comedia 'screwball', es decir, rápida, de ritmo frenético. Con su inacabable duración de 138 minutos (hay secuencias que se alargan hasta resultar desesperantes) no es posible sostener un ritmo rápido. El clásico 'La fiera de mi niña' (1938), considerada una obra maestra de la 'screwball', duraba 102 minutos, casi demasiado, pero no decaía. Y Sean Baker (también Oscar a la mejor dirección) desde luego no es Howard Hawks. Los premios de 'Anora' la han consagrado como un triunfo del cine independiente al margen de los grandes estudios, el llamado cine 'indie'. Una de las características de este tipo de películas es que cuenten historias realistas y verosímiles. Y ahí llegamos a lo que más me flipa: Oscar al mejor guion original también a Sean Baker. En fin. Ese cuento cara opuesta de 'Pretty Wooman' de la prostituta de Brooklyn que se casa con un niñato hijo de un multimillonario ruso y cree que el matrimonio va a durar, no se tiene de pie. Y la parte más de comedia loca con los gorilas del padre, unos inútiles que parecen sacados de una de Mariano Ozores, resulta nada creíble. El Oscar a mejor actriz a Mikey Madison, nada que objetar, salvo que habría preferido que lo ganara Demi Moore.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Premios Oscar