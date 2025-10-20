El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un instante de la obra representada por La Cívica Teatro. La Cívica

Teatro solidario este jueves en Deusto para recaudar fondos contra una enfermedad rara

'No eres de azúcar, baila bajo la lluvia' presenta una crítica en clave de humor al despiadado mundo de la empresa

Miguel Aizpuru

Miguel Aizpuru

Bilbao

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:55

Comenta

La autora bilbaína Ana Arenaza y la compañía cántabra La Cívica Teatro se han conjurado para recaudar fondos para la investigación de una enfermedad rara, el Síndrome Rubinstein-Taybi, que afecta a 109 familias en España.

Para ello, han organizado una representación teatral este jueves en el auditorio del Colegio Salesianos de Deusto con la obra 'No eres de azúcar, baila bajo la lluvia', adaptación de una novela de Arenaza que presenta una crítica en clave de humor al despiadado mundo de la empresa.

Será este jueves 23 de octubre a las 19.00 horas y la recaudación y donaciones se destinarán a la Asociación Española para el Síndrome Rubinstein-Taybi (AESRT), entidad sin ánimo de lucro compuesta por familiares y amigos de personas con SRT.

Todo ello gracias a la colaboración desinteresada y altruista del grupo de teatro amateur La Cívica Teatro (Limpias, Cantabria), que representará la obra basada en la novela del mismo título escrita y adaptada para la ocasión por la autora bilbaína.

Cartel del evento.
Cartel del evento. E. C.

Esta pieza de 90 minutos, en la que intervienen siete actores, narra una historia en clave de humor que se basa en una crítica al despiadado mundo de la empresa, «situaciones en las que es imposible no sonreír y, sobre todo, llevarse ideas para superar situaciones complicadas y una gran dosis de optimismo».

El proyecto está sufragado por la fundación del banco Mediolanum, con un objetivo de alcanzar los 5.000 euros –los organizadores ya llevan 4.000 recaudados– y para adquirir entradas se ha habilitado el email noeresdeazucar@gmail.com. Para las donaciones de la fila 0, se ha habilitado un 'crowfunding' en https://www.migranodearena.org/buscar?query=No+eres+de+az%C3%BAcar.

