Sonia Cámara.

El Teatro Barakaldo nombra directora a Sonia Cámara después de la renuncia de Fernando Pérez

Licenciada en Psicopedagogía y diplomada en Educación Infantil y en Empresas y Actividades Turísticas, quedó segunda en el concurso público tras el exdirector de Azkuna Zentroa

Isabel Ibáñez

Isabel Ibáñez

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:08

La renuncia de Fernando Pérez, el exdirector de Azkuna Zentroa, al puesto de director del Teatro Barakaldo que ganó en concurso público ha propiciado finalmente ... el nombramiento en el cargo de la aspirante que quedó en segundo lugar, Sonia Cámara Pereña. El Consejo de Administración de Barakaldo Antzokia ha aprobado este martes su contratación temporal como directora ejecutiva en sustitución de Ana López Asensio, que se encuentra en excedencia tras ser nombrada directora de Promoción Cultural e Industrias Culturales y Creativas del Gobierno Vasco.

