El Teatro Barakaldo nombra directora a Sonia Cámara después de la renuncia de Fernando Pérez

La renuncia de Fernando Pérez, el exdirector de Azkuna Zentroa, al puesto de director del Teatro Barakaldo que ganó en concurso público ha propiciado finalmente ... el nombramiento en el cargo de la aspirante que quedó en segundo lugar, Sonia Cámara Pereña. El Consejo de Administración de Barakaldo Antzokia ha aprobado este martes su contratación temporal como directora ejecutiva en sustitución de Ana López Asensio, que se encuentra en excedencia tras ser nombrada directora de Promoción Cultural e Industrias Culturales y Creativas del Gobierno Vasco.

Licenciada en Psicopedagogía y diplomada en Educación Infantil y en Empresas y Actividades Turísticas, Cámara cuenta en su formación con distintos masters en materias como gestión cultural. En su currículum destaca su labor al frente de Lonbo Aretoa, teatro municipal de Arrigorriaga.

Cámara accede al puesto mediante la convocatoria pública iniciada el 16 de marzo y a propuesta de la comisión de valoración, que ha contado con Marta Monfort, responsable de la red de Teatros de Vitoria-Gasteiz y directora del Teatro Principal, Irene Pardo Molina, directora del Festival de Teatro Clásico de Almagro, y Xabier Paya Ruiz, director-gerente del Aula de Cultura de Getxo y Muxikebarri.