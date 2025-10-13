El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Joaquín Furriel, protagonista de 'La verdadera historia de Ricardo III'. Carlos Furman

La perversión llega al Arriaga de la mano de Ricardo III y Calixto Bieito

La adaptación del clásico de Shakespeare toma como punto de partida el hallazgo de sus restos óseos, con un reparto íntegramente argentino liderado por Joaquín Furriel

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Lunes, 13 de octubre 2025, 15:31

Comenta

'La verdadera historia de Ricardo III' es una producción del Teatro San Martín de Buenos Aires que supone el reencuentro de Calixto Bieito y ... el actor bonaerense Joaquín Furriel. Se conocieron hace 15 años con motivo de un montaje de 'La vida es sueño', con un Segismundo animalizado y bestial, y ahora vuelven a la carga con un personaje que encarna el resentimiento, el ansia de poder, el sadismo y la manipulación. El coliseo bilbaíno acogerá cuatro funciones, del jueves al domingo, de un espectáculo que dialoga sin complejos con el drama de Shakespeare.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Diputación aplicará medidas extraordinarias para evitar que los coches se empañen en el túnel de La Avanzada
  2. 2 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  3. 3

    La historia detrás del abrazo entre Mikel Jauregizar e Ibon Sánchez
  4. 4

    Desalojan una discoteca de Bilbao después de que un cliente usara gas pimienta
  5. 5

    Estos son los 20 rehenes vivos liberados por Hamás
  6. 6 Una vecina de Bizkaia se queda sin pensión de viudedad por haber convivido menos de dos años con su marido
  7. 7

    El método 996: ¿Y si trabajamos de 9.00 a 21.00 horas 6 días a la semana?
  8. 8 Alerta alimentaria «grave» por altos niveles de mercurio en un conocido pescado procedente de España
  9. 9

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  10. 10

    ¿Por qué nuestros iPhones son más tontos que en el resto del mundo?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La perversión llega al Arriaga de la mano de Ricardo III y Calixto Bieito

La perversión llega al Arriaga de la mano de Ricardo III y Calixto Bieito