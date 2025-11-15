El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pepe Viyuela y Antonio Molero en 'El barbero de Picasso',

La tertulia de Picasso

Borja Ortiz de Gondra se sirve en 'El barbero de Picasso' del pintor exiliado y de su barbero republicano para hacer humor sin tintas negras

Pedro Barea

Pedro Barea

Bilbao

Sábado, 15 de noviembre 2025, 17:23

Comenta

Borja Ortiz de Gondra (Bilbao, 1965) se ha tomado aquí un respiro en su rápida y respetada carrera con temas de otro calado político, inflamables. ... Es un cambio de registro relativo porque sigue interesado en intrahistorias, en lo pequeño de lo grande que también era un móvil de su teatro mayor. En 'El barbero de Picasso' sobrevuela la política española, la guerra, el exilio, pero en la medida que en los hechos hubiera vida cotidiana, día a día, amistades, familia. Exiliado tras la derrota de 1939, Picasso vive en el sur de Francia, en la Costa Azul, trabaja y organiza cada año en Vallauris exposiciones de cerámica y alguna corrida de toros. Ha vivido la Segunda Gran Guerra y en el largo destierro hay tiempo de ocio, amistades, e intereses. En la obra aparecen con Picasso el barbero republicano Eugenio Arias, la segunda esposa y musa del pintor Jacqueline Roque, y Valdés, militante comunista. Picasso pudo pagarse un barbero a domicilio, pero no hubiera habido tertulia, ni comedia.

