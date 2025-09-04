El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Lola Herrera en 'Camino a la Meca'. Pentación
Crítica de teatro

Recital de intérpretes

Pedro Barea

Pedro Barea

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:09

Sobre el papel 'Camino a la Meca' es una miscelánea de temas. Por un lado la evocación biográfica de la sudafricana Helen Martins (1897-1976), ... obsesionada con modelar para su jardín 200 enigmáticas esculturas orientadas a La Meca. Luego, el apartheid en cuyo régimen vivió la artista como también el autor del drama el director sudafricano Athol Fugard.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El final más triste después de una gran jornada de ciclismo
  2. 2

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  3. 3

    «Bilbao se ha convertido en una referencia de comportamientos incívicos e inaceptables»
  4. 4

    «Oye, que has abucheado a uno del Movistar»
  5. 5 Las protestas: Enekuri, El Vivero, Pike Bidea...
  6. 6

    La FIFA impide al Athletic inscribir a Laporte, jugador del Al-Nassr a la espera del recurso
  7. 7

    Detenido por violar en un piso de Galdakao a una chica con la que contactó en Bilbao
  8. 8 Perico Delgado se moja por las protestas propalestinas en Bilbao por La Vuelta: «¡Pues ya está arreglado!»
  9. 9

    ¿Qué ha ocurrido para que se produzca una chapuza tan insólita como la de Laporte?
  10. 10 Así investigó Pablo Isla, próximo presidente de Nestlé, al CEO despedido por su romance oculto con una empleada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Recital de intérpretes

Recital de intérpretes