Recital de intérpretes

Sobre el papel 'Camino a la Meca' es una miscelánea de temas. Por un lado la evocación biográfica de la sudafricana Helen Martins (1897-1976), ... obsesionada con modelar para su jardín 200 enigmáticas esculturas orientadas a La Meca. Luego, el apartheid en cuyo régimen vivió la artista como también el autor del drama el director sudafricano Athol Fugard.

Al fondo, la metáfora de una esperanza que va en el título. Y un cúmulo de señuelos en el diálogo, sobre la vejez, la soledad, la amistad, la presión y el choque cultural en un pueblito bajo la inquisición de una comunidad cuya voz es un clérigo. El lugar refleja el mundo de la protagonista. Es casa y taller, un orden calculado por más que la casa no parezca funcional cerca del desierto, y el universo de luz con cirios y lámparas mineras quede en escena por debajo de su peso en la ficción.

El prolijo retablo perderá protagonismo. El 'Camino…', adaptado por Claudio Tolcachir, se hace reencuentro íntimo, doméstico, con pocos giros dramáticos, confidencias en casa de dos caracteres cuyo choque es precisamente la raíz de una amistad en el tiempo. Y aquí una evidencia teatral. Si el tipo más vivo es la maestra 'Elsa'/Natalia Dicenta, visitante movida y briosa, la fuerza serena es Lola Herrera, la 'Helen' superior ante la presión del pastor 'Marius Byleveld'.

Son también dos escuelas (y dos edades). La admirable Lola Herrera (Valladolid, 1935) pasa ratos estática ante los hechos, firme, con el esfuerzo técnico de volver al tono y la convicción dramática tras cada silencio (hay una larga reflexión en el último tramo que justifica por sí la función por la dicción y el porte). Natalia Dicenta, en contraste, de inquietud sostenida, física, acomoda sus réplicas a los hondos medios tonos con que se expresa la escultora.

Brillante. Y lleno.