Plasticidad

La actriz y directora Magüi Mira es de Valencia. Valenciano fue el novelista y político Vicente Blasco Ibáñez, testigo de paisajes y paisanajes. Mira lleva ... al teatro 'La barraca' de Blasco Ibáñez, drama rural de Valencia.

La narración pinta el rechazo que sufre la familia de Batiste Borrull al instalarse en una casona con tierras que trabajaron generaciones de los Barret, y donde los huertanos arrendatarios pretenden mantenerse. En la versión teatral reviven personajes de la novela y 'sombras' que evocan atmósferas de época y la trama social. La versión de Marta Torres y Magüi Mira, no naturalista, simbólica sin tópicos de drama rural, sin casas de labranza ni aperos, ni atuendos típicos (la escena del Tribunal de las Aguas que sería el tributo a una tradición secular es un poco estrambótica). Dos grandes láminas móviles con espejos deslaminados duplican el escenario, y hay composiciones casi pictóricas de grupos con momentos visualmente potentes, como un hilado de cuadros plásticos que resumen pasajes del libro.

'La barraca' Autor: Vicente Blasco Ibáñez.

Dir: Magüi Mira.

Ints: Daniel Albaladejo, Antonio Hortelano, Patricia Ross. Teatro Arriaga. 3/10/2025

El relato de Blasco Ibáñez sorprende por lo actual de los conflictos. La aldea tiene quebrantos de sociedad global. 'La barraca' habla de clases, de la subida de los alquileres, de desahucios, de penurias, y de la enconada convivencia entre nativos e inmigrantes. Si la discontinuidad que imponen las imágenes interrumpe a veces el ritmo y la tensión, la música incidental redondea los pasajes, y la luz ambienta y realza las escenas. Es un trabajo solvente, de emociones, con un equipo conjuntado.