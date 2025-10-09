El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

David Freeman
Crítica: 'The Rocky Horror show'

Un musical de nota

Pedro Barea

Pedro Barea

Jueves, 9 de octubre 2025, 09:59

Dirigido por Jim Sharman y Christopher Luscombe con guion y partituras de Richard O'Brien, 'The Rocky Horror show' es la parodia friki, gay y ... kitsch de la ciencia ficción y los relatos de terror inglés del tercio medio del siglo pasado. Son peripecias de Janet y Brad, recién comprometidos, con el coche averiado en carretera bajo una tormenta torrencial, y acogidos en el castillo y laboratorio del científico travesti doctor Frank Furter, 'Dr. Salchicher' en traducción libre de obvio señalamiento fálico, un transexual, transilvano y trastornado, empeñado en la creación de Rocky, una manufactura a lo Frankenstein pero con formas de hombre ideal, del inverosímil morrosko esbelto que sea su amante.

