El actor argentino Joaquín Furriel en 'La verdadera historia de Ricardo III'.

La maldad como virtuosismo

'La verdadera historia de Ricardo III' es otra visita de Calixto Bieito al Shakespeare de los villanos de la mano de un intenso Joaquín Furriel

Pedro Barea

Pedro Barea

Bilbao

Viernes, 17 de octubre 2025, 17:10

Comenta

Puede ser que para describir el mal haya más palabras que para lo bueno. Maldad tiene más sinónimos. Quizá el mal fascine porque se explica ... mejor. A esa seducción se rinden Calixto Bieito y Adrià Reixach en 'La verdadera historia de Ricardo III', otra visita al Shakespeare de los villanos, de los malvados, que el propio Bieito hizo tres años atrás en 'Erresuma/Kingdom/Reino', y más. En 2012 en un parking de Leicester, en una parcela con una 'R' marcada, aparecieron los restos del rey Ricardo III (1452-1485). El insólito hallazgo animó a los autores (quizá el más motivado fuera Bieito), a una disección del sanguinario Ricardo que nos recuerde que el mal es parte de nuestras vidas.

