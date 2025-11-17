Entrañable

El Patio Teatro, es una compañía riojana de títeres y objetos ('A Mano', 'Hubo', 'Conservar memoria', 'Feriantes': ¡es que hasta sus títulos intrigan!). Hace 'Entrañas', ... un recorrido por el cuerpo humano, ese objeto 'de millones de células cada una con 100 millones de átomos…' capaz de sentir, pensar y soñar.

Luz y música envolventes en un escenario con estantes y baldas de madera vista, una camilla y una sábana que cubre un bulto, ¿un cuerpo humano? Como en el ilusionismo, lo que sugería un cadáver desaparece, y pasa a ser dibujos y palabras que lo despiezan, la colección escolar de manualidades que aclara el complot de cachos que nos tienen en pie, respiran, aman, recuerdan o imaginan. Al pronto se abre una sesión forense o una unidad didáctica de anatomía para mostrar qué se le debe al corazón, por dónde gotean los recuerdos, cómo nace el amor, el llanto…

De modo sencillo y poético Izaskun Fernández y Julián Sáenz López explican o manipulan con habilidades de carpintero o panadero, en una hermosa muestra para públicos sin edad prescrita, con respuestas de la ciencia, la intuición, o la fantasía. Objetos y materiales (el cráneo, tubos, un pingajo rojizo de lo que llaman casquería) enaltecidos en una bella experiencia plástica.

El silencio se palpa, un público que suele ver quién pierde o quién gana o quién se enamora de quién, cautivo ahora por lo inesperado, obra de dos intérpretes con quienes viaja a su trastienda. ¿Teatro?, es inoportuno negarlo. Hay partes del cuerpo con grandes virtudes escénicas. Si en las entrañas nacen el suspiro o el grito, la respiración y la energía, y hasta las ideas, estas 'Entrañas' de madera, cerámica, goma, o metal… avisan de algo que no se tenía en cuenta, y se genera curiosidad, ternura, y emoción. Y de eso va el teatro. Un hallazgo.

Título: 'Entrañas' (Serantes Kultur Aretoa, 16-11-2025)

Dirección, guion y dramaturgia: El Patio Teatro

Diseño de escenografía: El Patio Teatro

Vestuario: Martín Nalda

Música: Nacho Ugarte

Fotografía: Clara Larrea

Diseño gráfico: Diego Solloa

Intérpretes: Izaskun Fernández y Julián Sáenz López