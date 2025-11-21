De la cabina a los móviles

Unai Izquierdo estrena 'El lenguaje de las flores/Loreen hizkuntza' dirigida por Getari Etxegarai, con la etiqueta La Mapatxa Teatroa. Toma la mitad del título ... de Federico García Lorca 'Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores', para ilustrar cómo cambiaron los usos amorosos en el siglo XXI, la iniciación, esas cosas.

En tono de humor, de cómic no muy lorquiano, recorre episodios de encuentros y desencuentros románticos. Una flor halaga y la comedia cita hasta 'ocho flores o cuadros dramáticos' para denotar cambios de situación o registro. Un marco sencillo, mesa y sillas de terraza, y el tingladillo evocador del invernadero del drama lorquiano.

El músico electrónico Ibon Belandia, con los propios Etxegarai e Izquierdo, junto a Mikel Losada y Olatz Ganboa, animan hábiles escenas de sugerencia floral, la amapola o el hallazgo ensoñador, la gardenia y la traición, el crisantemo y el final, la rosa, la camelia, la flor del cerezo, y personajes transeúntes. Las tácticas no son lo que eran (algún vodevil inventó un giro adverbial equívoco y machista como táctica masculina: ligar 'a-la-gandola', ligar halagándola). Ahora hay WhatsApp y nuevas tecnologías, videollamadas, y el 'ghosting' o repentina fuga tras más o menos tocata.

Son intérpretes conocidos, curtidos, a veces con tics gestuales sin artificio teatral, espontáneos, acelerados por la empatía previa con un público que quiere dejarse llevar. Insiste en el pie forzado de los móviles como la nueva herramienta del ligue. Se cubren bajo el manto de Lorca y podían mentar más bien la comunicación telefónica en el cine y vale decir en la sociedad: la cabina en 'Los pájaros' de Hitchcock, en 'Superman'…- para constatar hoy el asedio de los móviles en la vida y en la escena (hasta en la platea). Ligera, divertida.